В США связали нежелание Германии помогать Украине с ее нацистским прошлым

23 января 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

В США считают, что Германия не отправляет танки из-за исторического прошлого Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не поставляет танки Leopard 2 украинским вооруженным силам из-за исторических соображений. Об этом заявил президент Американского совета по Германии Стивен Сокол. «Такое нежелание со стороны немцев можно описать одним словом — история. Германия хочет, чтобы ее считали партнером и особенно чувствительна к поставкам оружия в те регионы, где оно использовалось для убийства миллионов людей», — заявил Стивен Сокол. Его слова приводит американская газета The New York Times . В Германии проводятся опросы среди населения, которые показывают, что половина немцев высказывается против отправки танков Украине. «Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось для убийства людей в этих регионах», — отметил Стивен Сокол. Ранее URA.RU писало, что Украина попросила Германию отправить тяжелое вооружение в виде танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправка техники будет возможна в том случае, если США предоставят Киеву танки Abrams. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин должен быть доволен решением Германии. Страны Евросоюза и США поставляют Киеву вооружение после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента Владимира Путина, цели спецоперации — это защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не поставляет танки Leopard 2 украинским вооруженным силам из-за исторических соображений. Об этом заявил президент Американского совета по Германии Стивен Сокол. «Такое нежелание со стороны немцев можно описать одним словом — история. Германия хочет, чтобы ее считали партнером и особенно чувствительна к поставкам оружия в те регионы, где оно использовалось для убийства миллионов людей», — заявил Стивен Сокол. Его слова приводит американская газета The New York Times. В Германии проводятся опросы среди населения, которые показывают, что половина немцев высказывается против отправки танков Украине. «Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось для убийства людей в этих регионах», — отметил Стивен Сокол. Ранее URA.RU писало, что Украина попросила Германию отправить тяжелое вооружение в виде танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправка техники будет возможна в том случае, если США предоставят Киеву танки Abrams. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин должен быть доволен решением Германии. Страны Евросоюза и США поставляют Киеву вооружение после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента Владимира Путина, цели спецоперации — это защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.