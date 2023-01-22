22 января 2023

В США связали нежелание Германии помогать Украине с ее нацистским прошлым

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США считают, что Германия не отправляет танки из-за исторического прошлого Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия не поставляет танки Leopard 2 украинским вооруженным силам из-за исторических соображений. Об этом заявил президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.

«Такое нежелание со стороны немцев можно описать одним словом — история. Германия хочет, чтобы ее считали партнером и особенно чувствительна к поставкам оружия в те регионы, где оно использовалось для убийства миллионов людей», — заявил Стивен Сокол. Его слова приводит американская газета The New York Times.

В Германии проводятся опросы среди населения, которые показывают, что половина немцев высказывается против отправки танков Украине. «Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось для убийства людей в этих регионах», — отметил Стивен Сокол.

Ранее URA.RU писало, что Украина попросила Германию отправить тяжелое вооружение в виде танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправка техники будет возможна в том случае, если США предоставят Киеву танки Abrams. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин должен быть доволен решением Германии.

Страны Евросоюза и США поставляют Киеву вооружение после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента Владимира Путина, цели спецоперации — это защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Германия не поставляет танки Leopard 2 украинским вооруженным силам из-за исторических соображений. Об этом заявил президент Американского совета по Германии Стивен Сокол. «Такое нежелание со стороны немцев можно описать одним словом — история. Германия хочет, чтобы ее считали партнером и особенно чувствительна к поставкам оружия в те регионы, где оно использовалось для убийства миллионов людей», — заявил Стивен Сокол. Его слова приводит американская газета The New York Times. В Германии проводятся опросы среди населения, которые показывают, что половина немцев высказывается против отправки танков Украине. «Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось для убийства людей в этих регионах», — отметил Стивен Сокол. Ранее URA.RU писало, что Украина попросила Германию отправить тяжелое вооружение в виде танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправка техники будет возможна в том случае, если США предоставят Киеву танки Abrams. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин должен быть доволен решением Германии. Страны Евросоюза и США поставляют Киеву вооружение после начала специальной военной операции на Украине. По словам президента Владимира Путина, цели спецоперации — это защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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