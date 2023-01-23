Россиянам объяснили, как поступить в случае ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

24 января 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Константин Крохин объяснил, как действовать в случае ошибки в квитанции на оплату ЖКУ Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Если сумма, написанная в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), значительно превышает размеры ваших обычных платежей, необходимо обратиться в управляющую компанию для проверки выставленного счета. Такой совет дал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. «Мы не первый год сталкиваемся с неправильными расчетами в квитанциях. И это не только ошибки. Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан. Если граждане не замечают этого или у них нет времени разбираться, они переплачивают», — констатировал он, передает радио Sputnik. Эксперт порекомендовал гражданам, заметившим ошибки в расчетах, обратиться в управляющую компанию с письменной просьбой сделать перерасчет. Содержание заявление может быть произвольное. При этом в письме должны быть реквизиты организации, данные самого жильца, а также суть обращения. Также человек имеет право обратиться в суд с требованием обязать управляющую компанию сделать перерасчет в связи с ошибкой или неправильным начислением. Ранее генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев рассказал, что в том случае, если россияне отсутствовали дома более пяти дней, то они могут рассчитывать на снижение оплаты за услуги ЖКХ на этот период. Он уточнил, что речь идет о тех ситуациях, когда по тем или иным причинам не установлены счетчики. Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова сообщила, что с начала 2023 года нужды дома будут оплачиваться по потреблению, а не по нормативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если сумма, написанная в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), значительно превышает размеры ваших обычных платежей, необходимо обратиться в управляющую компанию для проверки выставленного счета. Такой совет дал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. «Мы не первый год сталкиваемся с неправильными расчетами в квитанциях. И это не только ошибки. Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан. Если граждане не замечают этого или у них нет времени разбираться, они переплачивают», — констатировал он, передает радио Sputnik. Эксперт порекомендовал гражданам, заметившим ошибки в расчетах, обратиться в управляющую компанию с письменной просьбой сделать перерасчет. Содержание заявление может быть произвольное. При этом в письме должны быть реквизиты организации, данные самого жильца, а также суть обращения. Также человек имеет право обратиться в суд с требованием обязать управляющую компанию сделать перерасчет в связи с ошибкой или неправильным начислением. Ранее генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев рассказал, что в том случае, если россияне отсутствовали дома более пяти дней, то они могут рассчитывать на снижение оплаты за услуги ЖКХ на этот период. Он уточнил, что речь идет о тех ситуациях, когда по тем или иным причинам не установлены счетчики. Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова сообщила, что с начала 2023 года нужды дома будут оплачиваться по потреблению, а не по нормативу.