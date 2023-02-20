Главный китайский дипломат Ван И приедет к Путину с мирным планом по Украине

Член политбюро Компартии Китая Ван И посетит Москву с вероятной встречей с президентом России Владимиром Путиным для предложения плана по прекращению огня на Украине. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
«Речь пойдет, возможно, о том, чтобы зафиксировать ситуацию, как она есть, объявить о прекращении огня, а затем начать переговоры при участии международных посредников», — передает слова Алексея Маслова РБК. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что Ван И встретиться с Путиным.
Предположительно встреча члена политбюро Компартии Китая с президентом России пройдет 22 февраля. По словам Маслова, Пекин может предложит Москве финансовую помощь, взяв на себя затраты по восстановлению инфраструктуры. Страны Запада готовы вести мирные переговоры, однако США опасаются в них участия Китая, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ.
Путин будет находиться в Москве во время визита Ван И, поэтому Кремль не исключает возможности встречи, передает слова Пескова RT. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
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