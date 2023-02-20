20 февраля 2023

Главный китайский дипломат Ван И приедет к Путину с мирным планом по Украине

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Китайский дипломат предложит Путину (на фото) мирный план по Украине, считает Маслов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Член политбюро Компартии Китая Ван И посетит Москву с вероятной встречей с президентом России Владимиром Путиным для предложения плана по прекращению огня на Украине. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

«Речь пойдет, возможно, о том, чтобы зафиксировать ситуацию, как она есть, объявить о прекращении огня, а затем начать переговоры при участии международных посредников», — передает слова Алексея Маслова РБК. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что Ван И встретиться с Путиным.

Предположительно встреча члена политбюро Компартии Китая с президентом России пройдет 22 февраля. По словам Маслова, Пекин может предложит Москве финансовую помощь, взяв на себя затраты по восстановлению инфраструктуры. Страны Запада готовы вести мирные переговоры, однако США опасаются в них участия Китая, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ.

Путин будет находиться в Москве во время визита Ван И, поэтому Кремль не исключает возможности встречи, передает слова Пескова RT. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Член политбюро Компартии Китая Ван И посетит Москву с вероятной встречей с президентом России Владимиром Путиным для предложения плана по прекращению огня на Украине. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Речь пойдет, возможно, о том, чтобы зафиксировать ситуацию, как она есть, объявить о прекращении огня, а затем начать переговоры при участии международных посредников», — передает слова Алексея Маслова РБК. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что Ван И встретиться с Путиным. Предположительно встреча члена политбюро Компартии Китая с президентом России пройдет 22 февраля. По словам Маслова, Пекин может предложит Москве финансовую помощь, взяв на себя затраты по восстановлению инфраструктуры. Страны Запада готовы вести мирные переговоры, однако США опасаются в них участия Китая, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ. Путин будет находиться в Москве во время визита Ван И, поэтому Кремль не исключает возможности встречи, передает слова Пескова RT. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
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