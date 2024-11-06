Умер кинематографист, директор культового фильма «Экипаж» Криштул

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В Москве на 85-м году жизни скончался известный организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа Борис Криштул. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России, в котором Криштул был активным участником.

Пресс-служба Союза кинематографистов России выразила соболезнования в связи с кончиной Бориса Криштула: «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Подробности о причине смерти Бориса Криштула не были указаны организацией.

Борис Иосифович Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960 году он был зачислен на экономический факультет ВГИКа, обучение в котором он завершил заочно. В последующие годы Криштул возглавил руководство киностудии «Мосфильм», где принимал участие в создании таких фильмов, как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово» и других. В 1988 году он был назначен председателем ревизионной комиссии Союза кинематографистов. С начала 1990-х годов Криштул начал активно заниматься преподавательской деятельностью в ВГИКе. Также он является автором нескольких книг, посвященных истории кинематографа, включая «Добро пожаловать в 'Юность'» и «Длинная дорога в Канны».

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В Москве на 85-м году жизни скончался известный организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа Борис Криштул. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России, в котором Криштул был активным участником. Пресс-служба Союза кинематографистов России выразила соболезнования в связи с кончиной Бориса Криштула: «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Подробности о причине смерти Бориса Криштула не были указаны организацией. Борис Иосифович Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960 году он был зачислен на экономический факультет ВГИКа, обучение в котором он завершил заочно. В последующие годы Криштул возглавил руководство киностудии «Мосфильм», где принимал участие в создании таких фильмов, как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово» и других. В 1988 году он был назначен председателем ревизионной комиссии Союза кинематографистов. С начала 1990-х годов Криштул начал активно заниматься преподавательской деятельностью в ВГИКе. Также он является автором нескольких книг, посвященных истории кинематографа, включая «Добро пожаловать в 'Юность'» и «Длинная дорога в Канны».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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