Собчак рассказала об угрозе России из-за победы Трампа

06 ноября 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Собчак прокомментировала итоги выборов в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Журналистка Ксения Собчак посоветовала россиянам не радоваться победе Дональда Трампа, так как, по ее словам, скоро он поставит России жесткий ультиматум насчет конфликта на Украине. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая Барыня». «Трамп непрост, и его „закончу войну за неделю“ — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине. И не факт, что Россия на этот ультиматум пойдет. И в таком случае, что будет, если не пойдет — думать не хочется», — говорится в сообщении. На митинге во Флориде, республиканский кандидат Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Он выразил благодарность гражданам страны за то, что они отдали свои голоса за него, выбрав 47-м президентом США, передает MK.RU. Fox News также официально объявил Трампа победителем на выборах. По данным телеканала, кандидат от республиканцев набрал 277 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270. Камала Харрис набрала 226 голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистка Ксения Собчак посоветовала россиянам не радоваться победе Дональда Трампа, так как, по ее словам, скоро он поставит России жесткий ультиматум насчет конфликта на Украине. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая Барыня». «Трамп непрост, и его „закончу войну за неделю“ — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине. И не факт, что Россия на этот ультиматум пойдет. И в таком случае, что будет, если не пойдет — думать не хочется», — говорится в сообщении. На митинге во Флориде, республиканский кандидат Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Он выразил благодарность гражданам страны за то, что они отдали свои голоса за него, выбрав 47-м президентом США, передает MK.RU. Fox News также официально объявил Трампа победителем на выборах. По данным телеканала, кандидат от республиканцев набрал 277 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270. Камала Харрис набрала 226 голосов.