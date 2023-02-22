Зеленский введет санкции против всех банков РФ сроком на 50 лет 22 февраля 2023 в 16:44 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский попросил Верховную Раду ввести санкции против банков России Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду Украины ввести санкции против всех банков России на 50 лет. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Верховной Рады. «Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в Российской Федерации», — говорится в документе. Уточняется, что санкции будут распространяться в том числе и на Центробанк РФ. Новые антироссийские санкции пообещал ввести также президент США Джо Байден. Такое заявление он сделал на встрече с Владимиром Зеленским на Украине, передает RT. Также он пообещал Киеву новые поставки вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду Украины ввести санкции против всех банков России на 50 лет. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Верховной Рады. «Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в Российской Федерации», — говорится в документе. Уточняется, что санкции будут распространяться в том числе и на Центробанк РФ. Новые антироссийские санкции пообещал ввести также президент США Джо Байден. Такое заявление он сделал на встрече с Владимиром Зеленским на Украине, передает RT. Также он пообещал Киеву новые поставки вооружений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям