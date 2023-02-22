В разведке Германии назвали условия для экстренных переговоров России с Украиной

Глава разведки Германии: Россия начнет обсуждать мир на Украине после своих значительных успехов
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Россия начнет переговоры с Украиной после значительных успехов на поле боя, заявил Бруно Каль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После получения существенных преимущества на украинском поле боя, Россия может начать «диктовать свои условия для переговоров». Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

«Сейчас цель [президента России Владимира Путина] — найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент, возможно, диктовать мир на своих условиях», — заявил Каль. Его слова приводит немецкий журнал Spiegel. Он также добавил, что конфликт на Украине развивается вопреки первоначальным прогнозам России и Украины и Запада.

Сейчас военная инициатива находится на стороне армии России. Самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 22 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска достигли центра города Бахмута в ходе уличных боев. Параллельно со штурмом города идет освобождение пригородских населенных пунктов. С 19 февраля бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму Берховки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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После получения существенных преимущества на украинском поле боя, Россия может начать «диктовать свои условия для переговоров». Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. «Сейчас цель [президента России Владимира Путина] — найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент, возможно, диктовать мир на своих условиях», — заявил Каль. Его слова приводит немецкий журнал Spiegel. Он также добавил, что конфликт на Украине развивается вопреки первоначальным прогнозам России и Украины и Запада. Сейчас военная инициатива находится на стороне армии России. Самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 22 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска достигли центра города Бахмута в ходе уличных боев. Параллельно со штурмом города идет освобождение пригородских населенных пунктов. С 19 февраля бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму Берховки, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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