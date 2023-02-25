Рогов назвал сроки наступления ВСУ на южном направлении

Рогов анонсировал наступление ВСУ на южном направлении Запорожья в конце марта

25 февраля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

ВСУ возводят укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожья, сказал Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на южном направлении в Запорожье в конце марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта. К этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ», — сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По словам политика, украинские войска сейчас в спешке возводят укрепрайоны в подконтрольной и части Запорожья. Также ВСУ концентрируют свои войска в Днепропетровской области. Тем не менее Рогов отметил, что российские войска знают о планах противника и готовы к его атакам. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2024 года. По словам российского лидера Владимира Путина, одной из целей СВО является защита мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на южном направлении в Запорожье в конце марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта. К этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ», — сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По словам политика, украинские войска сейчас в спешке возводят укрепрайоны в подконтрольной и части Запорожья. Также ВСУ концентрируют свои войска в Днепропетровской области. Тем не менее Рогов отметил, что российские войска знают о планах противника и готовы к его атакам. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2024 года. По словам российского лидера Владимира Путина, одной из целей СВО является защита мирного населения Донбасса.