Рогов назвал сроки наступления ВСУ на южном направлении

Рогов анонсировал наступление ВСУ на южном направлении Запорожья в конце марта
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ возводят укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожья, сказал Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на южном направлении в Запорожье в конце марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта. К этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ», — сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам политика, украинские войска сейчас в спешке возводят укрепрайоны в подконтрольной и части Запорожья. Также ВСУ концентрируют свои войска в Днепропетровской области. Тем не менее Рогов отметил, что российские войска знают о планах противника и готовы к его атакам.

Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2024 года. По словам российского лидера Владимира Путина, одной из целей СВО является защита мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на южном направлении в Запорожье в конце марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта. К этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ», — сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По словам политика, украинские войска сейчас в спешке возводят укрепрайоны в подконтрольной и части Запорожья. Также ВСУ концентрируют свои войска в Днепропетровской области. Тем не менее Рогов отметил, что российские войска знают о планах противника и готовы к его атакам. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2024 года. По словам российского лидера Владимира Путина, одной из целей СВО является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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