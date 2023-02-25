Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на южном направлении в Запорожье в конце марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта. К этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ», — сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам политика, украинские войска сейчас в спешке возводят укрепрайоны в подконтрольной и части Запорожья. Также ВСУ концентрируют свои войска в Днепропетровской области. Тем не менее Рогов отметил, что российские войска знают о планах противника и готовы к его атакам.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2024 года. По словам российского лидера Владимира Путина, одной из целей СВО является защита мирного населения Донбасса.
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