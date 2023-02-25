ЧВК «Вагнер» продвигается в Бахмуте: главное к вечеру 25 февраля

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцам ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1740 метров до центра Артемовска (Бахмута). Штурмовые подразделения частной военной компании взяли под контроль населенный пункт Ягодное к северу от города. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 февраля.
- Командир взвода группы ЧВК «Вагнер» заявил, что до центра Бахмута осталось пройти 1740 метров. По его словам, украинская армия держит оборону, но со временем «падает духом». Также бойцы «Вагнера» овладели населенным пунктом Ягодное, сообщили в пресс-службе основателя ЧВК Евгения Пригожина.
- Россия взяла 1877 населенных пунктов, ранее находящихся под контролем Киева. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский во время мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.
- Воздушно-космические силы РФ сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Также российская система противовоздушной обороны сбила истребитель Су-25 в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
- Вооруженные силы РФ с помощью авиации и артиллерии уничтожают порядка 30% численности подкреплений ВСУ. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, до своих позиций добралось только 70% от изначального состава подкреплений.
- ВСУ столкнулись с большими потерями военных специалистов воздушной разведки под Бахмутом. По данным RT, дефицит с операторами беспилотников испытывают подразделения пяти украинских соединений.
- Конфликт России и Украины закончится, только когда будут соблюдены все пункты «формулы мира», выведенной украинским президентом. Такое условие выдвинул сам Зеленский.
- Украинская армия может начать наступление на южном направлении в Запорожской области в конце марта, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также отметил, что ВСУ в спешке сооружают укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожья.
- ВСУ намерены вторгнуться в Приднестровскую Молдавскую Республику для того, чтобы захватить хранящиеся там советские боеприпасы. Об этом заявил военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, до украинской армии мало что доходит из вооружения, так как «все разворовывается», передает Пятый канал.
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