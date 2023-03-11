Григорий Лепс признался, что делал пластические операции

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, лепс григорий
Григорий Лепс поделился, что пересаживал волосы Фото:

Российский музыкант Григорий Лепс признался, что делал пластические операции. Об этом сам музыкант рассказал журналистам.

«Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например», — рассказал Григорий Лепс. Его цитирует издание «Комсомольская правда». Журналисты уточняют, что Лепс ранее провел операцию по подтяжке век и овала лица. Они подсчитали, что все процедуры обошлись музыканту в полмиллиона рублей.

Австралийская блогерша Джазмин потратила на пластические операции около 86 тысяч фунтов стерлингов, сообщает «Федеральная служба новостей». В пересчете на рубли эта сумма составляет почти 8 миллионов. Блогершу раскритиковали подписчики за бездумные траты.

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Российский музыкант Григорий Лепс признался, что делал пластические операции. Об этом сам музыкант рассказал журналистам. «Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например», — рассказал Григорий Лепс. Его цитирует издание «Комсомольская правда». Журналисты уточняют, что Лепс ранее провел операцию по подтяжке век и овала лица. Они подсчитали, что все процедуры обошлись музыканту в полмиллиона рублей. Австралийская блогерша Джазмин потратила на пластические операции около 86 тысяч фунтов стерлингов, сообщает «Федеральная служба новостей». В пересчете на рубли эта сумма составляет почти 8 миллионов. Блогершу раскритиковали подписчики за бездумные траты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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