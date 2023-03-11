Григорий Лепс признался, что делал пластические операции

11 марта 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Григорий Лепс поделился, что пересаживал волосы Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский музыкант Григорий Лепс признался, что делал пластические операции. Об этом сам музыкант рассказал журналистам. «Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например», — рассказал Григорий Лепс. Его цитирует издание «Комсомольская правда». Журналисты уточняют, что Лепс ранее провел операцию по подтяжке век и овала лица. Они подсчитали, что все процедуры обошлись музыканту в полмиллиона рублей. Австралийская блогерша Джазмин потратила на пластические операции около 86 тысяч фунтов стерлингов, сообщает «Федеральная служба новостей». В пересчете на рубли эта сумма составляет почти 8 миллионов. Блогершу раскритиковали подписчики за бездумные траты.

Российский музыкант Григорий Лепс признался, что делал пластические операции. Об этом сам музыкант рассказал журналистам. «Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например», — рассказал Григорий Лепс. Его цитирует издание «Комсомольская правда». Журналисты уточняют, что Лепс ранее провел операцию по подтяжке век и овала лица. Они подсчитали, что все процедуры обошлись музыканту в полмиллиона рублей. Австралийская блогерша Джазмин потратила на пластические операции около 86 тысяч фунтов стерлингов, сообщает «Федеральная служба новостей». В пересчете на рубли эта сумма составляет почти 8 миллионов. Блогершу раскритиковали подписчики за бездумные траты.