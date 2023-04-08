В Белгородской области подростки взорвались на снаряде времен ВОВ

Двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Покрово-Михайловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков <…> нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его распилить, в результате чего произошел взрыв», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия у одного из подростков легкая контузия, а второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Последнего доставляют в детскую областную больницу в Белгороде.
Двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Покрово-Михайловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков <…> нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его распилить, в результате чего произошел взрыв», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия у одного из подростков легкая контузия, а второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Последнего доставляют в детскую областную больницу в Белгороде. Ранее сообщалось, что в Херсонской области дети подорвались на минах Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 5 февраля.