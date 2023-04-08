В Белгородской области подростки взорвались на снаряде времен ВОВ

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Поездка Евгения Куйвашева по Севастополю. Крым, снаряды вов
Два подростка подорвались на снаряде при попытке его распилить Фото:

Двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Покрово-Михайловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков <…> нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его распилить, в результате чего произошел взрыв», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия у одного из подростков легкая контузия, а второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Последнего доставляют в детскую областную больницу в Белгороде.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области дети подорвались на минах Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 5 февраля.

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Двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Покрово-Михайловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков <…> нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его распилить, в результате чего произошел взрыв», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия у одного из подростков легкая контузия, а второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Последнего доставляют в детскую областную больницу в Белгороде. Ранее сообщалось, что в Херсонской области дети подорвались на минах Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 5 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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