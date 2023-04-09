Daily Mail: США шпионят за Украиной, чтобы узнать планы Зеленского

США желают быть в курсе всех планов Владимира Зеленского, пишут СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США активно используют шпионаж за официальными лицами украинской власти для того, чтобы быть в курсе всех будущих планов президента Украины Владимира Зеленского и не столкнуться с дефицитом информации. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«США оказывают Украине помощь большим количеством различных ресурсов, однако официальные лица Белого дома часто остаются в неведении о будущих планах Зеленского. Для избежания дефицита информации они прибегают к шпионажу за украинскими чиновниками», — говорится в материале газеты . Там подчеркнули, что, несмотря на тесные партнерские связи, ситуация складывается так, что США больше осведомлены о планах России, а не своих союзников с Украины. Также Вашингтон активно проводит шпионские операции в Великобритании, Южной Корее и Израиле, заключили в материале.

Ранее США допустили утечку информации о готовящемся наступлении Украины. Данные попали в распоряжение российской разведки, что существенно усложнило отношения Вашингтона и Киева.