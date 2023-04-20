Правительство РФ отказалось от перехода на летнее время

Правительство РФ не будет переводить часы на летнее время
Правительство РФ не поддержало проект о переходе на летнее время. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ, который имеется в распоряжении агентства.
«Правительство РФ не поддержало проект о переходе на летнее время, внесенный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым», — передает агентство. На постоянное зимнее время РФ перешла в 2014 году. До этого часы переводились дважды в год.
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