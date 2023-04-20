Правительство РФ отказалось от перехода на летнее время

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Правительство РФ не будет переводить часы на летнее время Фото:

Правительство РФ не поддержало проект о переходе на летнее время. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ, который имеется в распоряжении агентства.

«Правительство РФ не поддержало проект о переходе на летнее время, внесенный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым», — передает агентство. На постоянное зимнее время РФ перешла в 2014 году. До этого часы переводились дважды в год.

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Правительство РФ не поддержало проект о переходе на летнее время. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ, который имеется в распоряжении агентства. «Правительство РФ не поддержало проект о переходе на летнее время, внесенный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым», — передает агентство. На постоянное зимнее время РФ перешла в 2014 году. До этого часы переводились дважды в год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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