Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка в неположенном месте

Юрист Соловьев заявил о необходимости жарить шашлык с соблюдением противопожарных норм

29 апреля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В 2022 году значительно выросли штрафы за разведение огня в неположенных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиян предупредили о рисках нарваться на штраф из-за несоблюдения противопожарных норм приготовления шашлыка на даче. Об этом заявил юрист Иван Соловьев. «За нарушения пожарной безопасности предусмотрены штрафы от пяти до 50 тысяч рублей. По правилам расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Еще если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя», — передает слова Соловьева радио Sputnik. Также он добавил, что разводить огонь для жарки шашлыка запрещается ближе чем в 100 метрах от хвойных и ближе 30 метров от лиственных деревьев. Не разрешено разводить огонь, когда мангал неисправен или испорчен или, если на территории региона действует особый противопожарный режим.

Россиян предупредили о рисках нарваться на штраф из-за несоблюдения противопожарных норм приготовления шашлыка на даче. Об этом заявил юрист Иван Соловьев. «За нарушения пожарной безопасности предусмотрены штрафы от пяти до 50 тысяч рублей. По правилам расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Еще если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя», — передает слова Соловьева радио Sputnik. Также он добавил, что разводить огонь для жарки шашлыка запрещается ближе чем в 100 метрах от хвойных и ближе 30 метров от лиственных деревьев. Не разрешено разводить огонь, когда мангал неисправен или испорчен или, если на территории региона действует особый противопожарный режим.