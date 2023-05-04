«Известия»: в РФ осталось семь банков, карты UnionPay которых работают за границей

05 мая 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

В РФ осталось семь банков, чьи карты работают в системе UnionPay Фото: Денис Моргунов © URA.RU После попадания под блокирующие санкции США, в России осталось только семь банков карты UnionPay которых работают за границей. Об этом сообщили журналисты. «В России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей. Продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, „Солидарности“, Россельхозбанка, „Русского стандарта“, Примсоцбанка и ВБРР. Но даже они принимаются не везде», — передают «Известия». Издание уточняет, что прекратили выпуск карт МТС-банк и «Уралсиб», еще три кредитные организации — «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» продолжают оформлять карты, но предупреждают, воспользоваться ими в других странах не получится. По данным издания, после введения санкций в феврале 2023-го система UnionPay удалила с сайта информацию об оформлении карт российскими банками. В списке партнеров из РФ остался только «Русский стандарт». Ранее URA.RU писало, что китайская платежная система ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

После попадания под блокирующие санкции США, в России осталось только семь банков карты UnionPay которых работают за границей. Об этом сообщили журналисты. «В России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей. Продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, „Солидарности“, Россельхозбанка, „Русского стандарта“, Примсоцбанка и ВБРР. Но даже они принимаются не везде», — передают «Известия». Издание уточняет, что прекратили выпуск карт МТС-банк и «Уралсиб», еще три кредитные организации — «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» продолжают оформлять карты, но предупреждают, воспользоваться ими в других странах не получится. По данным издания, после введения санкций в феврале 2023-го система UnionPay удалила с сайта информацию об оформлении карт российскими банками. В списке партнеров из РФ остался только «Русский стандарт». Ранее URA.RU писало, что китайская платежная система ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.