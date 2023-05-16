SHOT: в Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку

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Полицейский занимал должность воспитателя в ЦВС, сообщает SHOT Фото:

В Санкт-Петербурге в центре временного содержания (ЦВС) полицейским была изнасилована девочка 14 лет. Полицейский занимал должность воспитателя.

«В Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в ЦВС», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что 36-летний сотрудник правоохранительных органов в центре временного содержания занимал должность воспитателя. Полицейский обвиняется по трем статьям. В общей сложности обвиняемому грозит до 15 лет колонии, передают в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Санкт-Петербурге в центре временного содержания (ЦВС) полицейским была изнасилована девочка 14 лет. Полицейский занимал должность воспитателя. «В Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в ЦВС», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что 36-летний сотрудник правоохранительных органов в центре временного содержания занимал должность воспитателя. Полицейский обвиняется по трем статьям. В общей сложности обвиняемому грозит до 15 лет колонии, передают в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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