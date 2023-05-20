Байден «заткнул» журналистов после вопроса о проблемах США

Джо Байден попросил журналистов умолкнуть из-за вопросов про дефолт в США
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден попросил журналистов умолкнуть во время вступительной речи Фото:

Президент США Джо Байден попросил журналистов умолкнуть после их многочисленных вопросов про надвигающийся дефолт в стране. Это произошло во время вступительной речи лидера Штатов на саммите G7.

«Умолкните, ладно? Спасибо», — сказал Байден после вопросов журналистов о дефолте и повышении госдолга США. Его слова приводит РИА Новости. Позже Байден попытался ответить на некоторые вопросы. Он объяснил, что совершенно спокоен насчет разговоров про надвигающийся дефолт.

Ранее Байден отменил поездку в Австралию из-за угрозы дефолта в США, передает деловое издание «Взгляд». Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна близка к полному экономическому дефолту.

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Президент США Джо Байден попросил журналистов умолкнуть после их многочисленных вопросов про надвигающийся дефолт в стране. Это произошло во время вступительной речи лидера Штатов на саммите G7. «Умолкните, ладно? Спасибо», — сказал Байден после вопросов журналистов о дефолте и повышении госдолга США. Его слова приводит РИА Новости. Позже Байден попытался ответить на некоторые вопросы. Он объяснил, что совершенно спокоен насчет разговоров про надвигающийся дефолт. Ранее Байден отменил поездку в Австралию из-за угрозы дефолта в США, передает деловое издание «Взгляд». Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна близка к полному экономическому дефолту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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