Байден «заткнул» журналистов после вопроса о проблемах США

Президент США Джо Байден попросил журналистов умолкнуть после их многочисленных вопросов про надвигающийся дефолт в стране. Это произошло во время вступительной речи лидера Штатов на саммите G7.
«Умолкните, ладно? Спасибо», — сказал Байден после вопросов журналистов о дефолте и повышении госдолга США. Его слова приводит РИА Новости. Позже Байден попытался ответить на некоторые вопросы. Он объяснил, что совершенно спокоен насчет разговоров про надвигающийся дефолт.
Ранее Байден отменил поездку в Австралию из-за угрозы дефолта в США, передает деловое издание «Взгляд». Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна близка к полному экономическому дефолту.
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