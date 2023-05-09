В Белом доме считают, что возможный дефолт США станет подарком для России и Китая

Китай, Россия и другие конкуренты Америки извлекут выгоду при объявлении США дефолта из-за невозможности расплатиться по федеральному долгу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам. Конгресс [США] должен сделать свою работу и предотвратить дефолт, —
Государственной долг США на 3 октября 2022 года превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Об этом сообщает американское Министерство финансов. Ранее о выгоде дефолта США для России и Китая заявляла американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг. Она отметила, что это выступит доказательством отсутствия работы демократии.
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