Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО законными целями России

20 мая 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий прокомментировал поставки истребителей F-16 для ВСУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные грузы НАТО станут законной добычей ВС России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на информацию о поставках Киеву истребителей F-16 из США. «Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил. А F-16 горят так же хорошо, как и Leopards», — сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале. Глава комитета Госдумы добавил, что поставки западного вооружения Украине приведут к непредсказуемому витку развития военных действий. По его мнению, американские стратеги ошибаются в своих расчетах. Он назвал США символом «жестокой неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв» или «Молохом войны». «Мы уже предупреждали — западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством недоумков из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации. Но американские стратеги подавления России и адепты этого самого Молоха рискуют сильно просчитаться с своих антироссийских замыслах», — подчеркнул Слуцкий. Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16. При этом F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности, сообщает американское издание Military Watch Magazine. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военные грузы НАТО станут законной добычей ВС России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на информацию о поставках Киеву истребителей F-16 из США. «Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил. А F-16 горят так же хорошо, как и Leopards», — сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале. Глава комитета Госдумы добавил, что поставки западного вооружения Украине приведут к непредсказуемому витку развития военных действий. По его мнению, американские стратеги ошибаются в своих расчетах. Он назвал США символом «жестокой неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв» или «Молохом войны». «Мы уже предупреждали — западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством недоумков из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации. Но американские стратеги подавления России и адепты этого самого Молоха рискуют сильно просчитаться с своих антироссийских замыслах», — подчеркнул Слуцкий. Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16. При этом F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности, сообщает американское издание Military Watch Magazine.