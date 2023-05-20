Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО законными целями России

Военные грузы НАТО станут законной добычей ВС России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на информацию о поставках Киеву истребителей F-16 из США.
«Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил. А F-16 горят так же хорошо, как и Leopards», — сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Глава комитета Госдумы добавил, что поставки западного вооружения Украине приведут к непредсказуемому витку развития военных действий. По его мнению, американские стратеги ошибаются в своих расчетах. Он назвал США символом «жестокой неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв» или «Молохом войны».
«Мы уже предупреждали — западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством недоумков из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации. Но американские стратеги подавления России и адепты этого самого Молоха рискуют сильно просчитаться с своих антироссийских замыслах», — подчеркнул Слуцкий.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16. При этом F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности, сообщает американское издание Military Watch Magazine.
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