Полиция задержала подозреваемого в похищении жены экс-замминистра обороны РФ Колмакова

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве с похищением супруги бывшего главнокомандующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Женщина пропала в Москве 10 мая, впоследствии ее обнаружили в другом городе.
«Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Москве», — сообщает MK.RU. По данным издания, молодого человека, кроме полиции, искала его родная сестра, которая считала, что брат пропал без вести.
Экс-замминистра обороны Колмакову, занимающему сейчас должность главы ДОСААФ, 10 мая позвонили неизвестные и сообщили, что похитили его жену. Звонивший потребовал выкуп в миллион рублей. Колмаков обратился в полицию, и через некоторое время женщина была обнаружена в другом городе. Выяснилось, что мошенник убедил ее на время скрыться из Москвы. Также он похитил у нее крупную сумму денег.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве с похищением супруги бывшего главнокомандующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Женщина пропала в Москве 10 мая, впоследствии ее обнаружили в другом городе. «Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Москве», — сообщает MK.RU. По данным издания, молодого человека, кроме полиции, искала его родная сестра, которая считала, что брат пропал без вести. Экс-замминистра обороны Колмакову, занимающему сейчас должность главы ДОСААФ, 10 мая позвонили неизвестные и сообщили, что похитили его жену. Звонивший потребовал выкуп в миллион рублей. Колмаков обратился в полицию, и через некоторое время женщина была обнаружена в другом городе. Выяснилось, что мошенник убедил ее на время скрыться из Москвы. Также он похитил у нее крупную сумму денег.