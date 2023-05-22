Полиция задержала подозреваемого в похищении жены экс-замминистра обороны РФ Колмакова

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Таджикистана Фото:

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве с похищением супруги бывшего главнокомандующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Женщина пропала в Москве 10 мая, впоследствии ее обнаружили в другом городе.

«Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Москве», — сообщает MK.RU. По данным издания, молодого человека, кроме полиции, искала его родная сестра, которая считала, что брат пропал без вести.

Экс-замминистра обороны Колмакову, занимающему сейчас должность главы ДОСААФ, 10 мая позвонили неизвестные и сообщили, что похитили его жену. Звонивший потребовал выкуп в миллион рублей. Колмаков обратился в полицию, и через некоторое время женщина была обнаружена в другом городе. Выяснилось, что мошенник убедил ее на время скрыться из Москвы. Также он похитил у нее крупную сумму денег.

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве с похищением супруги бывшего главнокомандующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Женщина пропала в Москве 10 мая, впоследствии ее обнаружили в другом городе. «Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Москве», — сообщает MK.RU. По данным издания, молодого человека, кроме полиции, искала его родная сестра, которая считала, что брат пропал без вести. Экс-замминистра обороны Колмакову, занимающему сейчас должность главы ДОСААФ, 10 мая позвонили неизвестные и сообщили, что похитили его жену. Звонивший потребовал выкуп в миллион рублей. Колмаков обратился в полицию, и через некоторое время женщина была обнаружена в другом городе. Выяснилось, что мошенник убедил ее на время скрыться из Москвы. Также он похитил у нее крупную сумму денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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