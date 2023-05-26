Один из крупных банков РФ обхитрил западные санкции

Российский банк перевел заблокированные из-за санкций активы на отдельное юрлицо

26 мая 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Российский банк смог обойти западные санкций, переведя заблокированные активы на отдельное юрлицо Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупный российский банк вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и перевел их на отдельное юридическое лицо. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова. «Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру. Он выделил активы, выделил обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает», — сказала Ольга Полякова в ходе V Съезде Ассоциации банков России. По ее словам, данные действия попадают под закон, который был введен в РФ в 2022 году. По нему банки могут переводить свои активы на отдельное юридическое лицо, чтобы исполнить все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами за счет активов новой компании. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ. Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк отмечал, что Россия выдерживает санкционное давление. Об успешном противостоянии западным санкциям говорил и президент РФ Владимир Путин. С начала СВО на Украине Евросоюз ввел десять пакетов антироссийских санкций. В настоящий момент ЕС рассматривает возможность ограничения зарубежных компаний, которые по-прежнему сотрудничают с Россией.

Крупный российский банк вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и перевел их на отдельное юридическое лицо. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова. «Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру. Он выделил активы, выделил обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает», — сказала Ольга Полякова в ходе V Съезде Ассоциации банков России. По ее словам, данные действия попадают под закон, который был введен в РФ в 2022 году. По нему банки могут переводить свои активы на отдельное юридическое лицо, чтобы исполнить все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами за счет активов новой компании. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ. Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк отмечал, что Россия выдерживает санкционное давление. Об успешном противостоянии западным санкциям говорил и президент РФ Владимир Путин. С начала СВО на Украине Евросоюз ввел десять пакетов антироссийских санкций. В настоящий момент ЕС рассматривает возможность ограничения зарубежных компаний, которые по-прежнему сотрудничают с Россией.