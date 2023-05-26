Один из крупных банков РФ обхитрил западные санкции

Российский банк перевел заблокированные из-за санкций активы на отдельное юрлицо
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, инфляция, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Российский банк смог обойти западные санкций, переведя заблокированные активы на отдельное юрлицо Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупный российский банк вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и перевел их на отдельное юридическое лицо. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

«Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру. Он выделил активы, выделил обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает», — сказала Ольга Полякова в ходе V Съезде Ассоциации банков России. По ее словам, данные действия попадают под закон, который был введен в РФ в 2022 году. По нему банки могут переводить свои активы на отдельное юридическое лицо, чтобы исполнить все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами за счет активов новой компании.

США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ. Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк отмечал, что Россия выдерживает санкционное давление. Об успешном противостоянии западным санкциям говорил и президент РФ Владимир Путин. С начала СВО на Украине Евросоюз ввел десять пакетов антироссийских санкций. В настоящий момент ЕС рассматривает возможность ограничения зарубежных компаний, которые по-прежнему сотрудничают с Россией.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупный российский банк вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и перевел их на отдельное юридическое лицо. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова. «Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру. Он выделил активы, выделил обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает», — сказала Ольга Полякова в ходе V Съезде Ассоциации банков России. По ее словам, данные действия попадают под закон, который был введен в РФ в 2022 году. По нему банки могут переводить свои активы на отдельное юридическое лицо, чтобы исполнить все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами за счет активов новой компании. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ. Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк отмечал, что Россия выдерживает санкционное давление. Об успешном противостоянии западным санкциям говорил и президент РФ Владимир Путин. С начала СВО на Украине Евросоюз ввел десять пакетов антироссийских санкций. В настоящий момент ЕС рассматривает возможность ограничения зарубежных компаний, которые по-прежнему сотрудничают с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...