«Известия»: Черноморский флот РФ усилят новыми боевыми кораблями

Российский Черноморский флот ждет усиление новыми боевыми единицами. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новых корабля.
«Речь может идти о малых ракетных кораблях проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160. Вероятнее всего на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча» и патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий», — приводят «Известия» предположения военного историка Дмитрий Болтенков.
Источники в Минобороны рассказали «Известиям», что уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. До конца года они встанут на боевое дежурство.
Ранее URA.RU приводило мнение бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Владимира Комоедова о защите Крыма и усилении Черноморского флота РФ. По словам адмирала на черноморском направлении необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки.
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