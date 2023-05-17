17 мая 2023

«Известия»: Черноморский флот РФ усилят новыми боевыми кораблями

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Четыре новых боевых корабля пополнят Черноморский флот РФ Фото:

Российский Черноморский флот ждет усиление новыми боевыми единицами. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новых корабля.

«Речь может идти о малых ракетных кораблях проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160. Вероятнее всего на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча» и патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий», — приводят «Известия» предположения военного историка Дмитрий Болтенков.

Источники в Минобороны рассказали «Известиям», что уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. До конца года они встанут на боевое дежурство.

Ранее URA.RU приводило мнение бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Владимира Комоедова о защите Крыма и усилении Черноморского флота РФ. По словам адмирала на черноморском направлении необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки.

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Российский Черноморский флот ждет усиление новыми боевыми единицами. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новых корабля. «Речь может идти о малых ракетных кораблях проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160. Вероятнее всего на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча» и патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий», — приводят «Известия» предположения военного историка Дмитрий Болтенков. Источники в Минобороны рассказали «Известиям», что уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. До конца года они встанут на боевое дежурство. Ранее URA.RU приводило мнение бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Владимира Комоедова о защите Крыма и усилении Черноморского флота РФ. По словам адмирала на черноморском направлении необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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