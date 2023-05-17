«Известия»: Черноморский флот РФ усилят новыми боевыми кораблями 18 мая 2023 в 06:33 Размер текста - 17 + Четыре новых боевых корабля пополнят Черноморский флот РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский Черноморский флот ждет усиление новыми боевыми единицами. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новых корабля. «Речь может идти о малых ракетных кораблях проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160. Вероятнее всего на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча» и патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий», — приводят «Известия» предположения военного историка Дмитрий Болтенков. Источники в Минобороны рассказали «Известиям», что уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. До конца года они встанут на боевое дежурство. Ранее URA.RU приводило мнение бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Владимира Комоедова о защите Крыма и усилении Черноморского флота РФ. По словам адмирала на черноморском направлении необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки. Российский Черноморский флот ждет усиление новыми боевыми единицами. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новых корабля. «Речь может идти о малых ракетных кораблях проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160. Вероятнее всего на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча» и патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий», — приводят «Известия» предположения военного историка Дмитрий Болтенков. Источники в Минобороны рассказали «Известиям», что уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. До конца года они встанут на боевое дежурство. Ранее URA.RU приводило мнение бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Владимира Комоедова о защите Крыма и усилении Черноморского флота РФ. По словам адмирала на черноморском направлении необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям