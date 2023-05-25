Военнослужащие Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом, повреждено административное здание. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. <…> В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал погранпереход. В связи с участившимися попытками Киева атаковать регион на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны. Атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью, пишет BBC.
В результате атаки БПЛА повреждено административное здание
Военнослужащие Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом, повреждено административное здание. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. <…> В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал погранпереход. В связи с участившимися попытками Киева атаковать регион на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны. Атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью, пишет BBC.