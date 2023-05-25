25 мая 2023

Губернатор Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом. Фото

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
При попытке атаки со стороны ВСУ повреждено административное здание под Белгородом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом, повреждено административное здание. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. <…> В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал погранпереход. В связи с участившимися попытками Киева атаковать регион на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны. Атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью, пишет BBC.

В результате атаки БПЛА повреждено административное здание
В результате атаки БПЛА повреждено административное здание

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Военнослужащие Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом, повреждено административное здание. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. <…> В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал погранпереход. В связи с участившимися попытками Киева атаковать регион на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны. Атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью, пишет BBC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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