Губернатор Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом. Фото 26 мая 2023 в 01:49 Размер текста - 17 + При попытке атаки со стороны ВСУ повреждено административное здание под Белгородом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом, повреждено административное здание. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. <…> В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал погранпереход. В связи с участившимися попытками Киева атаковать регион на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны. Атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью, пишет BBC. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание соцсети Военнослужащие Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с БПЛА под Белгородом, повреждено административное здание. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. <…> В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал погранпереход. В связи с участившимися попытками Киева атаковать регион на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны. Атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью, пишет BBC. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям