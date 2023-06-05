В Польше объяснили, почему Россия победит в войне с НАТО на Украине

Mysl Polska: Россия победит в войне с НАТО, так как защищена от влияния Запада на свою экономику

05 июня 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Наличие полного суверенитета и гиперзвуковых ракет позволят России победить в войне с НАТО, пишет Mysl Polska Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На данный момент Россия обладает преимуществом в случае конфликта с НАТО на Украине. Она имеет инструменты, которые обеспечивают ее суверенитет и защищают от влияния империалистического Запада на экономическую сферу. Об этом пишет польская газета Mysl Polska. «Российское государство сохранило инструменты, гарантирующие его суверенитет против империалистического Запада, оказывающего влияние на экономическую сферу. По этой причине Россия победит в войне с НАТО на Украине», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что как и в Китае, Иране и некоторых других странах, государственный сектор в России в некоторой степени защищен от приватизации, что позволяет сохранять независимость от западного влияния. Пентагон также беспокоится о сверхзвуковом оружии, которым обладает Россия, от которого страны НАТО не защищены. Данный факт является второй причиной, по которой Россия является фаворитом в возможной войне с альянсом, заключили в газете. Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО не обладает достаточной военной мобильностью для эффективного сдерживания России. Также западные журналисты считают, что российское гиперзвуковое оружие в Арктике не имеет эффективного противодействия со стороны НАТО, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На данный момент Россия обладает преимуществом в случае конфликта с НАТО на Украине. Она имеет инструменты, которые обеспечивают ее суверенитет и защищают от влияния империалистического Запада на экономическую сферу. Об этом пишет польская газета Mysl Polska. «Российское государство сохранило инструменты, гарантирующие его суверенитет против империалистического Запада, оказывающего влияние на экономическую сферу. По этой причине Россия победит в войне с НАТО на Украине», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что как и в Китае, Иране и некоторых других странах, государственный сектор в России в некоторой степени защищен от приватизации, что позволяет сохранять независимость от западного влияния. Пентагон также беспокоится о сверхзвуковом оружии, которым обладает Россия, от которого страны НАТО не защищены. Данный факт является второй причиной, по которой Россия является фаворитом в возможной войне с альянсом, заключили в газете. Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО не обладает достаточной военной мобильностью для эффективного сдерживания России. Также западные журналисты считают, что российское гиперзвуковое оружие в Арктике не имеет эффективного противодействия со стороны НАТО, передает Life.