Власти Забайкалья пообещали военнослужащим выплаты за уничтожение техники НАТО

Военнослужащим из Забайкальского края предлагают перечислять выплаты за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в СВО. Об этом заявил глава региона Александр Осипов, отметив, что для этого бойцы должны направить соответствующее заявление.
«Мы эти выплаты назначили, выплачивать их готовы. С воинскими частями, расположенными в Забайкалье, у нас договоренность», — передает слова Осипова ТАСС. По словам губернатора, на данный момент заявлений не поступало.
Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал предложение уравнять денежные выплаты для всех бойцов, принимающих участие в СВО. Речь шла о том, что мобилизованные смогут получать наравне с контрактниками. Минобороны РФ сообщило, что контрактники, принимающие участие СВО, получают от 204 тысяч рублей в месяц.
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