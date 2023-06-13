Власти Забайкалья пообещали военнослужащим выплаты за уничтожение техники НАТО 14 июня 2023 в 00:18 Размер текста - 17 + Осипов заявил о готовности правительства Забайкалья перечислять выплаты Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим из Забайкальского края предлагают перечислять выплаты за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в СВО. Об этом заявил глава региона Александр Осипов, отметив, что для этого бойцы должны направить соответствующее заявление. «Мы эти выплаты назначили, выплачивать их готовы. С воинскими частями, расположенными в Забайкалье, у нас договоренность», — передает слова Осипова ТАСС. По словам губернатора, на данный момент заявлений не поступало. Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал предложение уравнять денежные выплаты для всех бойцов, принимающих участие в СВО. Речь шла о том, что мобилизованные смогут получать наравне с контрактниками. Минобороны РФ сообщило, что контрактники, принимающие участие СВО, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Военнослужащим из Забайкальского края предлагают перечислять выплаты за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в СВО. Об этом заявил глава региона Александр Осипов, отметив, что для этого бойцы должны направить соответствующее заявление. «Мы эти выплаты назначили, выплачивать их готовы. С воинскими частями, расположенными в Забайкалье, у нас договоренность», — передает слова Осипова ТАСС. По словам губернатора, на данный момент заявлений не поступало. Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал предложение уравнять денежные выплаты для всех бойцов, принимающих участие в СВО. Речь шла о том, что мобилизованные смогут получать наравне с контрактниками. Минобороны РФ сообщило, что контрактники, принимающие участие СВО, получают от 204 тысяч рублей в месяц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям