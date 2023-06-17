Военкор Сладков: военным ВСУ придется наступать в Запорожье по телам однополчан

18 июня 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Сладков сравнил ситуацию на Украине с боями в Порт-Артуре в 1904 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ скоро придется наступать в Запорожье по телам своих однополчан. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, вспомнив, как в 1904 году в Порт-Артуре японской артиллерии приходилось расчищать дорогу пехоте от трупов своих же солдат. «Украинским военным скоро придется наступать в Запорожье по телам своих однополчан. Также в 1904 в Порт-Артуре атакуя гору Высокая японской артиллерии приходилось расчищать дорогу японской пехоте от японских же трупов — солдаты отказывались идти на штурм по телам сослуживцев», — пишет военкор в своем telegram-канале. Ранее Сладков рассказывал, что ВСУ начали применять новую тактику на Запорожском фронте. Военнослужащие Украины используют для атаки машины, которые пускают дым. Также он сообщал, что украинские военнослужащие произвели атаку у Каховского водохранилища. Он отметил, что в этой местности есть овраги, низины и высоты. По его словам, украинские войска в таких условиях не смогут применить броневики и танки Leopard.

ВСУ скоро придется наступать в Запорожье по телам своих однополчан. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, вспомнив, как в 1904 году в Порт-Артуре японской артиллерии приходилось расчищать дорогу пехоте от трупов своих же солдат. «Украинским военным скоро придется наступать в Запорожье по телам своих однополчан. Также в 1904 в Порт-Артуре атакуя гору Высокая японской артиллерии приходилось расчищать дорогу японской пехоте от японских же трупов — солдаты отказывались идти на штурм по телам сослуживцев», — пишет военкор в своем telegram-канале. Ранее Сладков рассказывал, что ВСУ начали применять новую тактику на Запорожском фронте. Военнослужащие Украины используют для атаки машины, которые пускают дым. Также он сообщал, что украинские военнослужащие произвели атаку у Каховского водохранилища. Он отметил, что в этой местности есть овраги, низины и высоты. По его словам, украинские войска в таких условиях не смогут применить броневики и танки Leopard.