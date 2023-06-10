10 июня 2023

Военкор Сладков рассказал об атаках ВСУ у Каховского водохранилища

Украинские войска атакуют у Каховского водохранилища
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские войска демонстрируют атаку у Каховского водохранилища Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели атаку у Каховского водохранилища. Об этом рассказал военкор Александр Сладков в своем telegram-канале.

«Противник атакует восточнее Каховского водохранилища. ВСУ ведут артиллерийскую подготовку, разгружают пехоту. Места там пересеченные, балки, овраги, низины и высоты», — написал Сладков в посте.

По словам военкора, украинские войска в таких условиях не смогут применить броневики и танки Leopard (62 тонны). «Вся линия фронта под нашим контролем, взаимодействие всех сил на передовой полное», -подчеркнул Сладков.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовятся форсировать правый берег Днепра. Они скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Также, по словам Рогова из-за разрушения Каховской ГЭС исчезнет Каховское водохранилище, на его месте начнется новое русло реки Днепр.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели атаку у Каховского водохранилища. Об этом рассказал военкор Александр Сладков в своем telegram-канале. «Противник атакует восточнее Каховского водохранилища. ВСУ ведут артиллерийскую подготовку, разгружают пехоту. Места там пересеченные, балки, овраги, низины и высоты», — написал Сладков в посте. По словам военкора, украинские войска в таких условиях не смогут применить броневики и танки Leopard (62 тонны). «Вся линия фронта под нашим контролем, взаимодействие всех сил на передовой полное», -подчеркнул Сладков. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовятся форсировать правый берег Днепра. Они скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Также, по словам Рогова из-за разрушения Каховской ГЭС исчезнет Каховское водохранилище, на его месте начнется новое русло реки Днепр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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