ЦБ выступил за передачу им персональной информации абонентов

19 июня 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Пока расширение поправок в федеральный закон находится на этапе обсуждения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЦБ выступил за расширение персональных данных, которые операторы обязаны будут передавать банкам. Соответствующий законопроект предполагает создание для этого отдельной государственной системы. «Регулятор предлагает загружать в систему персональные данные. Это улучшит идентификацию клиентов банков, но повысит риски утечки данных и может спровоцировать навязывание дополнительных услуг финансовыми организациями», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на экспертов. Пока расширение поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» находится на этапе обсуждения. В рассмотрении вопроса участвуют представители ЦБ, банков, операторов связи и силовых структур. Проект предполагает, что будет запущена государственная система, в которой банки и операторы связи смогут обмениваться данными. Операторов связи обяжут передавать в систему ЕИС ПСА персональные данные своих абонентов. Этот вопрос обсуждали еще в начале июня. Но против реализации проекта выступили ФСБ и операторы связи. Они отмечают, что поправка может обернуться большими рисками по сохранению конфиденциальности личных данных. Ранее IT-эксперт Алексахин предупредил об опасности сбора биометрических данных. Сбор биометрических данных может обернуться против человека. Как рассказал URA.RU доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин, это может привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЦБ выступил за расширение персональных данных, которые операторы обязаны будут передавать банкам. Соответствующий законопроект предполагает создание для этого отдельной государственной системы. «Регулятор предлагает загружать в систему персональные данные. Это улучшит идентификацию клиентов банков, но повысит риски утечки данных и может спровоцировать навязывание дополнительных услуг финансовыми организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Пока расширение поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» находится на этапе обсуждения. В рассмотрении вопроса участвуют представители ЦБ, банков, операторов связи и силовых структур. Проект предполагает, что будет запущена государственная система, в которой банки и операторы связи смогут обмениваться данными. Операторов связи обяжут передавать в систему ЕИС ПСА персональные данные своих абонентов. Этот вопрос обсуждали еще в начале июня. Но против реализации проекта выступили ФСБ и операторы связи. Они отмечают, что поправка может обернуться большими рисками по сохранению конфиденциальности личных данных. Ранее IT-эксперт Алексахин предупредил об опасности сбора биометрических данных. Сбор биометрических данных может обернуться против человека. Как рассказал URA.RU доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин, это может привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам.