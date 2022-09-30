30 сентября 2022

Всемирный банк отправит Украине дополнительные 530 млн долларов

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Фото. Пермь., флаг украины
Всемирный банк выделил 530 млн долларов на поддержку Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Об этом сообщила сама организация.

«Выделено дополнительно 530 $ млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей», — сказано в сообщении на официальном сайте Всемирного банка. Там уточняется, что эта помощь будет предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Недавно Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс.

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Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Об этом сообщила сама организация. «Выделено дополнительно 530 $ млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей», — сказано в сообщении на официальном сайте Всемирного банка. Там уточняется, что эта помощь будет предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Недавно Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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