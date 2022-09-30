Всемирный банк отправит Украине дополнительные 530 млн долларов

Всемирный банк выделил 530 млн долларов на поддержку Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Об этом сообщила сама организация.
«Выделено дополнительно 530 $ млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей», — сказано в сообщении на официальном сайте Всемирного банка. Там уточняется, что эта помощь будет предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Недавно Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс.