Всемирный банк отправит Украине дополнительные 530 млн долларов

01 октября 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Всемирный банк выделил 530 млн долларов на поддержку Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Об этом сообщила сама организация. «Выделено дополнительно 530 $ млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей», — сказано в сообщении на официальном сайте Всемирного банка. Там уточняется, что эта помощь будет предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Недавно Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс.

Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Об этом сообщила сама организация. «Выделено дополнительно 530 $ млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей», — сказано в сообщении на официальном сайте Всемирного банка. Там уточняется, что эта помощь будет предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Недавно Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс.