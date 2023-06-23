Украинцы потребовали от Зеленского запросить у США оружие

В петиции на сайте Зеленского потребовали от США предоставить Украине оружие по закону о ленд-лизе

23 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен потребовать от Джо Байдена оружие по ленд-лизу, считают жители Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Украины в петиции потребовали от украинского президента Владимира Зеленского обратиться к представителям нынешней администрации США и потребовать выполнения закона о ленд-лизе. Петиция опубликована на официальном сайте президента Украины. «Требование к Зеленскому обратиться к властям США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе», — говорится в тексте петиции. Там добавили, что соответствующий закон был принят конгрессом США 7 марта 2022 года и подписан президентом Джо Байденом 9 мая 2022 года. Согласно тексту петиции, такой шаг является необходимым, так как срок действия закона о ленд-лизе истекает в конце сентября. Ранее закон о ленд-лизе для Украины был утвержден Нижней палатой представителей США, что дает Вашингтону возможность направлять Украинке вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что несколько поколений украинцев будут выплачивать США за ленд-лиз. Помимо этого, премьер Украины Денис Шмыгаль обращался к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для прохождения отопительного сезона.

Жители Украины в петиции потребовали от украинского президента Владимира Зеленского обратиться к представителям нынешней администрации США и потребовать выполнения закона о ленд-лизе. Петиция опубликована на официальном сайте президента Украины. «Требование к Зеленскому обратиться к властям США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе», — говорится в тексте петиции. Там добавили, что соответствующий закон был принят конгрессом США 7 марта 2022 года и подписан президентом Джо Байденом 9 мая 2022 года. Согласно тексту петиции, такой шаг является необходимым, так как срок действия закона о ленд-лизе истекает в конце сентября. Ранее закон о ленд-лизе для Украины был утвержден Нижней палатой представителей США, что дает Вашингтону возможность направлять Украинке вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что несколько поколений украинцев будут выплачивать США за ленд-лиз. Помимо этого, премьер Украины Денис Шмыгаль обращался к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для прохождения отопительного сезона.