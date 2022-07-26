Украина из-за главного страха обратилась с просьбой к США

26 июля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Украина боится остаться без газа зимой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Украина просит Соединенные Штаты Америки предоставить им «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. «Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству „газового ленд-лиза“ для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — заявил Шмыгаль в своем telegram-канале. Ранее депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. По его словам, Киеву следует разработать план совместно с «Нафтогазом».

Украина просит Соединенные Штаты Америки предоставить им «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. «Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству „газового ленд-лиза“ для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — заявил Шмыгаль в своем telegram-канале. Ранее депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. По его словам, Киеву следует разработать план совместно с «Нафтогазом».