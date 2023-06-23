Forbes: несколько бригад ВСУ исчезли в ходе наступления в зоне СВО

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Спецоперация РФ на Украине

Пропали без вести несколько мощных бригад ВСУ во время наступления в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

«Среди них 117-я механизированная бригада украинской армии. Также сообщается о потерях техники. Журналисты узнали, что подразделения 37-й бригады морской пехоты остались без нескольких бронемашин AMX-10RC возле Великой Новоселки», — пишет Forbes.

Также по словам источника, группа из 33-й механизированной и 47-й штурмовой бригад увязла на минном поле к югу от Малой Токмачки. Она оставила там несколько десятков лучших танков и боевых машин.

Ранее URA.RU писало, что пропавшими без вести в ходе СВО числятся 15 тысяч украинских граждан. Об этом заявила уполномоченный по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая. Однако до этого Российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших. Их число насчитывалось 35 382 человека.

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Пропали без вести несколько мощных бригад ВСУ во время наступления в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники. «Среди них 117-я механизированная бригада украинской армии. Также сообщается о потерях техники. Журналисты узнали, что подразделения 37-й бригады морской пехоты остались без нескольких бронемашин AMX-10RC возле Великой Новоселки», — пишет Forbes. Также по словам источника, группа из 33-й механизированной и 47-й штурмовой бригад увязла на минном поле к югу от Малой Токмачки. Она оставила там несколько десятков лучших танков и боевых машин. Ранее URA.RU писало, что пропавшими без вести в ходе СВО числятся 15 тысяч украинских граждан. Об этом заявила уполномоченный по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая. Однако до этого Российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших. Их число насчитывалось 35 382 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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