ВОЗ предрек миру серию аномальных природных явлений

05 июля 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Серия экстремальных природных явлений ожидает мир в ближайшие месяцы, заявил Тедрос Гебрейесус Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ближайшие месяцы мир ожидает серия экстремальных погодных явлений, включая наводнения, ураганы и сильную жару. Об этом рассказал глава Всемирной организацим здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений», — передает слова Гебрейесуса РИА Новости. Он добавил, что мир ожидают наводнения, ураганы и сильная жара. Эти явления могут нанести значительный вред здоровью людей. Засуха на Африканском Роге уже привела к голоду, болезням и миграции, оказывая серьезное давление на системы здравоохранения. Более 60 миллионов человек на Африканском Роге, включая семь стран, испытывают нехватку продовольствия. Прогнозируется, что более 10 миллионов детей в возрасте до пяти лет столкнутся с острым недоеданием в 2023 году, согласно данным ВОЗ. Ранее стало известно, что к концу 21 века ожидается удвоение частоты стихийных бедствий в мире и увеличение волн аномальной жары. За последние 20 лет в России уже произошло удвоение опасных природных явлений, и этот тренд будет продолжаться в ближайшие 20-30 лет. Прогнозируется, что к концу столетия количество катаклизмов в мире может удвоиться, и уже сейчас очевидно, что жары станут более сильными.

В ближайшие месяцы мир ожидает серия экстремальных погодных явлений, включая наводнения, ураганы и сильную жару. Об этом рассказал глава Всемирной организацим здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений», — передает слова Гебрейесуса РИА Новости. Он добавил, что мир ожидают наводнения, ураганы и сильная жара. Эти явления могут нанести значительный вред здоровью людей. Засуха на Африканском Роге уже привела к голоду, болезням и миграции, оказывая серьезное давление на системы здравоохранения. Более 60 миллионов человек на Африканском Роге, включая семь стран, испытывают нехватку продовольствия. Прогнозируется, что более 10 миллионов детей в возрасте до пяти лет столкнутся с острым недоеданием в 2023 году, согласно данным ВОЗ. Ранее стало известно, что к концу 21 века ожидается удвоение частоты стихийных бедствий в мире и увеличение волн аномальной жары. За последние 20 лет в России уже произошло удвоение опасных природных явлений, и этот тренд будет продолжаться в ближайшие 20-30 лет. Прогнозируется, что к концу столетия количество катаклизмов в мире может удвоиться, и уже сейчас очевидно, что жары станут более сильными.