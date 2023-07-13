13 июля 2023

Минобороны уравняет льготы бойцов СВО и защитников госграницы

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Для защитников границ России установят новые льготы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны подготовило законопроект, который приравнивает военнослужащих, отражающих атаки ДРГ на территории России, к участникам СВО с предоставлением им денежного довольствия и льгот. Об этом заявлено в ответном письме замминистра обороны Николая Панкова руководителю фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Сергею Миронову.

«Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится [СВО], законодательством <…> статус ветерана боевых действий и <…> социальные гарантии <…> не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона „О внесении извещений в Федеральный закон ‚О ветеранах‘, — сообщил Панкин, его слова приводит РИА Новости.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Министерство обороны подготовило законопроект, который приравнивает военнослужащих, отражающих атаки ДРГ на территории России, к участникам СВО с предоставлением им денежного довольствия и льгот. Об этом заявлено в ответном письме замминистра обороны Николая Панкова руководителю фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Сергею Миронову. «Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится [СВО], законодательством <…> статус ветерана боевых действий и <…> социальные гарантии <…> не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона „О внесении извещений в Федеральный закон ‚О ветеранах‘, — сообщил Панкин, его слова приводит РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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