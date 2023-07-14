TAC: США прикрываются Украиной ради жуткой цели

TAC: США пользуются Киевом, чтобы обладать мировым господством

14 июля 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Военно-промышленный комплекс США в Европе будет процветать, пишет американский историк Фото: Сергей Русанов © URA.RU США используют военную помощь Украине для того, чтобы обрести мировое господство после завершения конфликта с РФ. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative. «Фактическая судьба самой Украины фигурирует как нечто запоздалое. Настоящая проблема сосредоточена на возрождении разрушенных устремлений американского мирового господства», — пишет американский историк Эндрю Басевич. Его слова опубликованы в статье The American Conservative. По его словам, если Украина «выиграет» в спецоперации — как бы ни определялась «победа» и какую бы цену не пришлось заплатить украинцам, США возьмет на себя ответственность за всю европейскую безопасность. Так, американские войска останутся в Европе, а военно-промышленный комплекс США будет процветать. Автор отмечает, что в таком случае «военное присутствие США будет расширяться, однако глобальные проблемы, такие как климатический кризис, будут рассматриваться как второстепенные». Ранее американский обозреватель Брэдли Девлин поделился мнением, что США провоцируют мировую войну, толкая Украину к наступлению на Крым. По его словам, провокации Запада на полуострове могут закончиться мировым конфликтом.

США используют военную помощь Украине для того, чтобы обрести мировое господство после завершения конфликта с РФ. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative. «Фактическая судьба самой Украины фигурирует как нечто запоздалое. Настоящая проблема сосредоточена на возрождении разрушенных устремлений американского мирового господства», — пишет американский историк Эндрю Басевич. Его слова опубликованы в статье The American Conservative. По его словам, если Украина «выиграет» в спецоперации — как бы ни определялась «победа» и какую бы цену не пришлось заплатить украинцам, США возьмет на себя ответственность за всю европейскую безопасность. Так, американские войска останутся в Европе, а военно-промышленный комплекс США будет процветать. Автор отмечает, что в таком случае «военное присутствие США будет расширяться, однако глобальные проблемы, такие как климатический кризис, будут рассматриваться как второстепенные». Ранее американский обозреватель Брэдли Девлин поделился мнением, что США провоцируют мировую войну, толкая Украину к наступлению на Крым. По его словам, провокации Запада на полуострове могут закончиться мировым конфликтом.