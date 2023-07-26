Кремль выразил сожаление из-за вспышки русофобии в Молдавии

В Кремле сожалеют, что правительство Молдавии сознательно усугубляет отношения с Россией. Русофобия поощряется на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о сокращении молдавской стороной российской дипмиссии.
«Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно выражать сожаление в связи с этим. Русофобия всячески поощряется в Молдавии», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Представитель Кремля также допустил, что молдаване вряд ли разделяют позицию своего правительства.
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