Кремль выразил сожаление из-за вспышки русофобии в Молдавии

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии поощряют русофобию Фото:

В Кремле сожалеют, что правительство Молдавии сознательно усугубляет отношения с Россией. Русофобия поощряется на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о сокращении молдавской стороной российской дипмиссии.

«Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно выражать сожаление в связи с этим. Русофобия всячески поощряется в Молдавии», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Представитель Кремля также допустил, что молдаване вряд ли разделяют позицию своего правительства.

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В Кремле сожалеют, что правительство Молдавии сознательно усугубляет отношения с Россией. Русофобия поощряется на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о сокращении молдавской стороной российской дипмиссии. «Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно выражать сожаление в связи с этим. Русофобия всячески поощряется в Молдавии», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Представитель Кремля также допустил, что молдаване вряд ли разделяют позицию своего правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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