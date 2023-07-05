Daily Mail: у Британии осталось только 40 боеспособных танков 05 июля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 + К боевым действиям пригодны лишь 40 танков ВС Британии, написали в Daily Mail Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания не сможет вести войну против России из-за недостатка танков. По сообщению британской газеты Daily Mail, в стране их осталось лишь 40. «У Британии всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к военным действиям. <…> Великобритании будет трудно вести войну против России», — пишут в материале газеты. По словам автора, у Великобритании самая маленькая армия со времен императора Наполеона Бонапарта. Член парламента Британии Марк Француа объяснил, что страна не сможет предоставить свою боевую дивизию для НАТО. В документах страны числятся 200 танков, однако пригодны к боевым действиям лишь 40. Президент России Владимир Путин отметил, что западные танки на СВО горят «за милую душу», передает MK.RU. Начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс говорил, что передача Киеву партии танков Challenger 2 временно ослабит британскую армию, пишет RT. Великобритания не сможет вести войну против России из-за недостатка танков. По сообщению британской газеты Daily Mail, в стране их осталось лишь 40. «У Британии всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к военным действиям. <…> Великобритании будет трудно вести войну против России», — пишут в материале газеты. По словам автора, у Великобритании самая маленькая армия со времен императора Наполеона Бонапарта. Член парламента Британии Марк Француа объяснил, что страна не сможет предоставить свою боевую дивизию для НАТО. В документах страны числятся 200 танков, однако пригодны к боевым действиям лишь 40. Президент России Владимир Путин отметил, что западные танки на СВО горят «за милую душу», передает MK.RU. Начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс говорил, что передача Киеву партии танков Challenger 2 временно ослабит британскую армию, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям