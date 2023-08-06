Режиссер «Постучись в мою дверь» пообещал подарить российским фанаткам нового секс-символа

06 августа 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Съемки «Постучись в мою дверь» завершатся зимой Фото: Мария Филиппова © URA.RU Актер Никита Волков, которому досталась главная роль — Серкана Болата в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» станет новым секс-символом. Об этом корреспонденту URA.RU заявил режиссер проекта Всеволод Аравин. «У меня такое ощущение, что Никита Волков имеет все основания на то, чтобы быть секс-символом. Я не девочка, мне трудно понять, чем он должен привлекать, но когда Никита понравился мне как актер, я прошелся по всем девчонкам, которые есть у меня в группе и спросил: „Нравится?“. Все ответили: „О, да!“. Все, значит с этой точки зрения актер подходит. Значит он не только мне нравится как актер, но и девчонкам, как мужчина», — сказал Всеволод Аравин. Он отметил, что российская версия сериала имеет все шансы на такой же успех, что и турецкий сериал. «Они работали в условиях близких к нашим. Я не думаю, что они рассчитывали на такой успех. Снимали хорошую мелодраму в тех условиях, которые позволял бюджет», — объяснил режиссер. Главные роли в российском римейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграют актеры Никита Волков и Лиана Гриба. Сериал планируется показать в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko. По словам Аравина, закончить съемки планируется в январе — феврале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актер Никита Волков, которому досталась главная роль — Серкана Болата в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» станет новым секс-символом. Об этом корреспонденту URA.RU заявил режиссер проекта Всеволод Аравин. «У меня такое ощущение, что Никита Волков имеет все основания на то, чтобы быть секс-символом. Я не девочка, мне трудно понять, чем он должен привлекать, но когда Никита понравился мне как актер, я прошелся по всем девчонкам, которые есть у меня в группе и спросил: „Нравится?“. Все ответили: „О, да!“. Все, значит с этой точки зрения актер подходит. Значит он не только мне нравится как актер, но и девчонкам, как мужчина», — сказал Всеволод Аравин. Он отметил, что российская версия сериала имеет все шансы на такой же успех, что и турецкий сериал. «Они работали в условиях близких к нашим. Я не думаю, что они рассчитывали на такой успех. Снимали хорошую мелодраму в тех условиях, которые позволял бюджет», — объяснил режиссер. Главные роли в российском римейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграют актеры Никита Волков и Лиана Гриба. Сериал планируется показать в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko. По словам Аравина, закончить съемки планируется в январе — феврале.