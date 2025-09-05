Песков раскрыл, состоится ли второй раунд переговоров Путина и Трампа

Песков: вторая встреча Путина и Трампа может пройти в ближайшее время
Песков рассказал о второй встрече Путина и Трампа
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ближайшее время может состояться второй раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, возможность организации новой встречи существует и обсуждается на рабочем уровне.

«Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», — заявил Песков в беседе с aif.ru. Представитель Кремля отметил, что интересы России и Штатов могут совпасть, если Трамп окажет содействие в политико-дипломатическом разрешении конфликта на территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к установлению диалога с лидером США Дональдом Трампом. Глава РФ отметил, что после недавней поездки в Китай телефонных переговоров с американским президентом пока не состоялось. Вместе с тем Путин подчеркнул, что его коллега также проявляет заинтересованность в продолжении диалога.

