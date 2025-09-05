Путин освободил двух послов России от своих должностей

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции и назначил его на место посла в Узбекистане вместо освобожденного от должности Олега Мальгинова. Об этом стало известно из указа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
«Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в указе. Также указом от должности был освобожден посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Ротация российских дипломатов продолжается на фоне недавних перестановок в МИД РФ: в августе 2025 года Владимир Путин назначил Владимира Тарарова послом в Мозамбике и Эсватини, а также освободил его от должности в Анголе и Сан-Томе и Принсипи. Ранее посты сменили и другие высокопоставленные дипломаты, в том числе Дмитрий Любинский, ранее работавший послом в Австрии.
