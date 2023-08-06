Полковник ВС США Уилкерсон: действия Путина помешали НАТО разместить смертоносные ракеты на Украине 06 августа 2023 в 19:27 Размер текста - 17 + Владимир Путин не позволил НАТО разместить ракеты на Украине, заявил Лоуренс Уилкерсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин предотвращает продвижение НАТО к границам своей страны и размещение смертельных баллистических ракет на Украине. Об этом заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. «Путин препятствовал экспансии НАТО к границам своей страны и размещению смертоносных баллистических ракет на Украине», — передает слова Уилкерсона Dialogue works. Он отметил, что реакция российского президента является откликом на расширение Североатлантического альянса, которое проводят США. Он также сказал, что американские ракетные установки могут быть перенастроены из оборонительных систем в наступательное оружие со способностью нести ядерные боеголовки. Согласно Уилкерсону, именно такие установки США планировали разместить на Украине. Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что НАТО является единственной причиной конфликта на Украине. Расширение альянса, по мнению кандидата в президенты, было катастрофой. Президент России Владимир Путин предотвращает продвижение НАТО к границам своей страны и размещение смертельных баллистических ракет на Украине. Об этом заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. «Путин препятствовал экспансии НАТО к границам своей страны и размещению смертоносных баллистических ракет на Украине», — передает слова Уилкерсона Dialogue works. Он отметил, что реакция российского президента является откликом на расширение Североатлантического альянса, которое проводят США. Он также сказал, что американские ракетные установки могут быть перенастроены из оборонительных систем в наступательное оружие со способностью нести ядерные боеголовки. Согласно Уилкерсону, именно такие установки США планировали разместить на Украине. Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что НАТО является единственной причиной конфликта на Украине. Расширение альянса, по мнению кандидата в президенты, было катастрофой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям