05 июня 2023

Кандидат в президенты США обвинил НАТО в конфликте на Украине

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По мнению кандидат в президенты США Вивека Рамасвами, расширение НАТО было катастрофой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО является единственной причиной, из-за которой начался конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами.

«Я знаю, что это не положено говорить, но все это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — отметил кандидат в президенты в интервью изданию Politico.

По мнению Рамасвами, для того, чтобы урегулировать ситуацию НАТО должна пообещать, что Украина не сможет вступить в альянс. Только после этого Киев и Москва смогут заключить соглашение о перемирии.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России»

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НАТО является единственной причиной, из-за которой начался конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами. «Я знаю, что это не положено говорить, но все это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — отметил кандидат в президенты в интервью изданию Politico. По мнению Рамасвами, для того, чтобы урегулировать ситуацию НАТО должна пообещать, что Украина не сможет вступить в альянс. Только после этого Киев и Москва смогут заключить соглашение о перемирии. Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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