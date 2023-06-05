Кандидат в президенты США обвинил НАТО в конфликте на Украине

06 июня 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

По мнению кандидат в президенты США Вивека Рамасвами, расширение НАТО было катастрофой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО является единственной причиной, из-за которой начался конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами. «Я знаю, что это не положено говорить, но все это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — отметил кандидат в президенты в интервью изданию Politico. По мнению Рамасвами, для того, чтобы урегулировать ситуацию НАТО должна пообещать, что Украина не сможет вступить в альянс. Только после этого Киев и Москва смогут заключить соглашение о перемирии. Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России»

НАТО является единственной причиной, из-за которой начался конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами. «Я знаю, что это не положено говорить, но все это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — отметил кандидат в президенты в интервью изданию Politico. По мнению Рамасвами, для того, чтобы урегулировать ситуацию НАТО должна пообещать, что Украина не сможет вступить в альянс. Только после этого Киев и Москва смогут заключить соглашение о перемирии. Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России»