НАТО является единственной причиной, из-за которой начался конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами.
«Я знаю, что это не положено говорить, но все это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — отметил кандидат в президенты в
По мнению Рамасвами, для того, чтобы урегулировать ситуацию НАТО должна пообещать, что Украина не сможет вступить в альянс. Только после этого Киев и Москва смогут заключить соглашение о перемирии.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России»
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