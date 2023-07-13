Байден рассказал, как принимал решение о расширении НАТО

США понадобилось три секунды, чтобы поддержать членство Финляндии в НАТО. Об этом рассказал американский президент Джо Байден.
«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать „да“», — подчеркнул Джо Байден, отвечая на вопрос президента Финляндии Саули Ниинисте. Тот спросил у главы Вашингтона — поддерживают ли США вступление Хельсинки в Североатлантический альянс. Текстовую трансляцию с визитом Байдена в Финляндию проводит финская газета Iltalehti.
Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года. Швеция на очереди вступления в блок. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что вступление последней в альянс негативно скажется на безопасности РФ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия предпримет адекватные шаги, реагируя на расширение НАТО.
США понадобилось три секунды, чтобы поддержать членство Финляндии в НАТО. Об этом рассказал американский президент Джо Байден. «Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать „да“», — подчеркнул Джо Байден, отвечая на вопрос президента Финляндии Саули Ниинисте. Тот спросил у главы Вашингтона — поддерживают ли США вступление Хельсинки в Североатлантический альянс. Текстовую трансляцию с визитом Байдена в Финляндию проводит финская газета Iltalehti. Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года. Швеция на очереди вступления в блок. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что вступление последней в альянс негативно скажется на безопасности РФ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия предпримет адекватные шаги, реагируя на расширение НАТО.