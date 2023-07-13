Байден рассказал, как принимал решение о расширении НАТО

Байдену потребовалось три секунды на принятие решения о вступлении Финляндии в НАТО
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден задумался на три секунды, озвучивая решение о принятии Финляндии в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

США понадобилось три секунды, чтобы поддержать членство Финляндии в НАТО. Об этом рассказал американский президент Джо Байден.

«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать „да“», — подчеркнул Джо Байден, отвечая на вопрос президента Финляндии Саули Ниинисте. Тот спросил у главы Вашингтона — поддерживают ли США вступление Хельсинки в Североатлантический альянс. Текстовую трансляцию с визитом Байдена в Финляндию проводит финская газета Iltalehti.

Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года. Швеция на очереди вступления в блок. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что вступление последней в альянс негативно скажется на безопасности РФ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия предпримет адекватные шаги, реагируя на расширение НАТО.

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США понадобилось три секунды, чтобы поддержать членство Финляндии в НАТО. Об этом рассказал американский президент Джо Байден. «Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать „да“», — подчеркнул Джо Байден, отвечая на вопрос президента Финляндии Саули Ниинисте. Тот спросил у главы Вашингтона — поддерживают ли США вступление Хельсинки в Североатлантический альянс. Текстовую трансляцию с визитом Байдена в Финляндию проводит финская газета Iltalehti. Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года. Швеция на очереди вступления в блок. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что вступление последней в альянс негативно скажется на безопасности РФ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия предпримет адекватные шаги, реагируя на расширение НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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