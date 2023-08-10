Польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией

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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
Устройство не представляет угрозу, сообщили в Генеральном командовании ВС Польши Фото:

Военнослужащие Польши во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией потеряли взрыватель от ракеты. Об этом сообщило Генеральное командование Вооруженных сил.

«Во вторник, после окончания боевых вылетов, у одного из вертолетов было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генерального командования Вооруженных сил Польши. Там отметили, что полет был осуществлен вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами.

Как сказано в сообщении, устройство не представляет угрозу. Однако, в случае его обнаружения, в командовании призвали сообщить в воинскую часть или полицию.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявлял об усилении группировки военных на границе с Белоруссией. Страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский рассказал об угрозе со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер», передает RT.

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Военнослужащие Польши во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией потеряли взрыватель от ракеты. Об этом сообщило Генеральное командование Вооруженных сил. «Во вторник, после окончания боевых вылетов, у одного из вертолетов было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генерального командования Вооруженных сил Польши. Там отметили, что полет был осуществлен вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами. Как сказано в сообщении, устройство не представляет угрозу. Однако, в случае его обнаружения, в командовании призвали сообщить в воинскую часть или полицию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявлял об усилении группировки военных на границе с Белоруссией. Страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский рассказал об угрозе со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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