Польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией

10 августа 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Устройство не представляет угрозу, сообщили в Генеральном командовании ВС Польши Фото: Sgt. Victor Everhart, Jr. / U.S. Department of Defense Военнослужащие Польши во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией потеряли взрыватель от ракеты. Об этом сообщило Генеральное командование Вооруженных сил. «Во вторник, после окончания боевых вылетов, у одного из вертолетов было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте Генерального командования Вооруженных сил Польши. Там отметили, что полет был осуществлен вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами. Как сказано в сообщении, устройство не представляет угрозу. Однако, в случае его обнаружения, в командовании призвали сообщить в воинскую часть или полицию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявлял об усилении группировки военных на границе с Белоруссией. Страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский рассказал об угрозе со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер», передает RT.

Военнослужащие Польши во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией потеряли взрыватель от ракеты. Об этом сообщило Генеральное командование Вооруженных сил. «Во вторник, после окончания боевых вылетов, у одного из вертолетов было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генерального командования Вооруженных сил Польши. Там отметили, что полет был осуществлен вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами. Как сказано в сообщении, устройство не представляет угрозу. Однако, в случае его обнаружения, в командовании призвали сообщить в воинскую часть или полицию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявлял об усилении группировки военных на границе с Белоруссией. Страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский рассказал об угрозе со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер», передает RT.