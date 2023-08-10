Аэропорты в регионах России станут безопаснее

10 августа 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Власти выделили 5 млрд рублей на закупку радиолокационного оборудования региональным аэропортам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оснащение региональных аэропортов радиолокационным оборудованием позволит сделать полеты безопасными. Так заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении на эти цели 5 млрд рублей. По словам эксперта, для небольших аэропортов подойдет электроника отечественного производства. «Правительство понимает — чтобы существовали аэропорты, нужна не только земля или взлетная полоса, но и радиоэлектронное оборудование, приводные радиостанции, системы захода на посадку в сложных метеоусловиях, радиосвязь, метеообеспечение. В соответствии с национальными правилами, кстати, основанными на международных авиационных правилах, есть список оборудования необходимого в аэропортах любого класса для обеспечения безопасности полетов. Важно, что правительство целевым назначением выделило средства на приобретение электроники. Надеюсь, отечественной, а не западной, потому что в местных аэропортах электроника не настолько сложная, как предположим, в больших аэропортах», — пояснил Смирнов. Статья по теме Россия полностью заменит Boeing и Airbus В последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет, сообщил Мишустин на заседании правительства. «Тем не менее средства нужны и для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее», — сказал он. Кабмин дополнительно выделил 5 млрд рублей на инвестиционные программы Государственной корпорации по организации воздушного движения. По словам премьера, это позволит обеспечить основу для безопасности полетов на годы вперед и сделает перевозки более доступными. Ранее в этом году на поддержку отечественной авиационной отрасли уже было выделено 5 млрд рублей, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и бесперебойное обслуживание перелетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оснащение региональных аэропортов радиолокационным оборудованием позволит сделать полеты безопасными. Так заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении на эти цели 5 млрд рублей. По словам эксперта, для небольших аэропортов подойдет электроника отечественного производства. «Правительство понимает — чтобы существовали аэропорты, нужна не только земля или взлетная полоса, но и радиоэлектронное оборудование, приводные радиостанции, системы захода на посадку в сложных метеоусловиях, радиосвязь, метеообеспечение. В соответствии с национальными правилами, кстати, основанными на международных авиационных правилах, есть список оборудования необходимого в аэропортах любого класса для обеспечения безопасности полетов. Важно, что правительство целевым назначением выделило средства на приобретение электроники. Надеюсь, отечественной, а не западной, потому что в местных аэропортах электроника не настолько сложная, как предположим, в больших аэропортах», — пояснил Смирнов. В последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет, сообщил Мишустин на заседании правительства. «Тем не менее средства нужны и для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее», — сказал он. Кабмин дополнительно выделил 5 млрд рублей на инвестиционные программы Государственной корпорации по организации воздушного движения. По словам премьера, это позволит обеспечить основу для безопасности полетов на годы вперед и сделает перевозки более доступными. Ранее в этом году на поддержку отечественной авиационной отрасли уже было выделено 5 млрд рублей, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и бесперебойное обслуживание перелетов.