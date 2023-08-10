Аэропорты в регионах России станут безопаснее

Оснащение региональных аэропортов радиолокационным оборудованием позволит сделать полеты безопасными. Так заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении на эти цели 5 млрд рублей. По словам эксперта, для небольших аэропортов подойдет электроника отечественного производства.
«Правительство понимает — чтобы существовали аэропорты, нужна не только земля или взлетная полоса, но и радиоэлектронное оборудование, приводные радиостанции, системы захода на посадку в сложных метеоусловиях, радиосвязь, метеообеспечение. В соответствии с национальными правилами, кстати, основанными на международных авиационных правилах, есть список оборудования необходимого в аэропортах любого класса для обеспечения безопасности полетов. Важно, что правительство целевым назначением выделило средства на приобретение электроники. Надеюсь, отечественной, а не западной, потому что в местных аэропортах электроника не настолько сложная, как предположим, в больших аэропортах», — пояснил Смирнов.
В последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет, сообщил Мишустин на заседании правительства. «Тем не менее средства нужны и для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее», — сказал он.
Кабмин дополнительно выделил 5 млрд рублей на инвестиционные программы Государственной корпорации по организации воздушного движения. По словам премьера, это позволит обеспечить основу для безопасности полетов на годы вперед и сделает перевозки более доступными. Ранее в этом году на поддержку отечественной авиационной отрасли уже было выделено 5 млрд рублей, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и бесперебойное обслуживание перелетов.
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