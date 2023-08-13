В Британии согласились с позицией Путина по Западу

The Spectator: Владимир Путин прав в своих высказываниях о бездуховности Запада

13 августа 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин находится на правильном пути в борьбе с западной бездуховностью, пишет The Spectator Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей на Западе. Об этом пишет британское издание The Spectator. «Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом», — говорится в материале издания. Там добавили, что российский лидер говорит правду о сосредоточении западных стран на ЛГБТ-пропаганде и смене пола, вместо развития. Автор отмечает, что озабоченность Запада «всеми цветами радуги» за последние десять лет стала выходить за пределы разумного. В издании напомнили, что США и Евросоюз выбирают своих политиков, судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров, основываясь не на их квалификации, а на их расовой или гендерной принадлежности. В заключение, журналист отметил, что все, что Владимира Путин говорит о закате западной цивилизации, находит отражение в газетных статьях их собственной страны. Ранее президент России осудил идею о гендерно нейтральном боге, выражая обеспокоенность разрушением ценностей на Западе. Он также отметил, что священников призывают благословлять однополые браки и объявляют извращения, включая педофилию, нормой жизни. Также Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей на Западе. Об этом пишет британское издание The Spectator. «Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом», — говорится в материале издания. Там добавили, что российский лидер говорит правду о сосредоточении западных стран на ЛГБТ-пропаганде и смене пола, вместо развития. Автор отмечает, что озабоченность Запада «всеми цветами радуги» за последние десять лет стала выходить за пределы разумного. В издании напомнили, что США и Евросоюз выбирают своих политиков, судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров, основываясь не на их квалификации, а на их расовой или гендерной принадлежности. В заключение, журналист отметил, что все, что Владимира Путин говорит о закате западной цивилизации, находит отражение в газетных статьях их собственной страны. Ранее президент России осудил идею о гендерно нейтральном боге, выражая обеспокоенность разрушением ценностей на Западе. Он также отметил, что священников призывают благословлять однополые браки и объявляют извращения, включая педофилию, нормой жизни. Также Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, передает РАПСИ.