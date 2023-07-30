Политологи обратили внимание на главную ценность России, отличающую ее от Запада

Политолог Линдигрин: Путин сделал Россию оплотом традиционных ценностей

30 июля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин лично выразил поддержку многодетным семьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политика государства и президента РФ Владимира Путина сделала Россию в оплот традиционных ценностей. Об этом в разговоре с URA.RU заявила исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, подчеркнув важную роль института семьи в развитии страны, комментируя встречу главы государства с многодетными родителями. «Президент сделал все, чтобы Россия стала оплотом семейных ценностей. Во многом в противовес той политике, которую ведет коллективный Запад. В нашей стране предусмотрено множество программ поддержки семей, участвовать в которых могут дети и родители по всей стране. Путин лично общается с семьями из разных городов России. Всю полученную информацию мы видим потом в принимаемых мерах и законах, которые направлены на помощь семьям, в том числе многодетным. Поэтому такая встреча отражает вектор, заданный и выстраиваемый президентом уже много лет», — сказала Наталья Линдигрин. Новость по теме Глава Минтруда РФ анонсировал новые меры поддержки многодетных семей По ее словам, рождаемость способствует развитию государства. «Многодетность закладывает основу перспективного развития любой страны. Рост рождаемости ведет к повышению уровня жизни, политическому и экономическому укреплению. Это очень важно и для России. Президент это понимает и поддерживает всей вертикалью власти. Таким образом, говоря о многодетных семьях, да и в принципе о семейной политике в нашей стране, можно сказать, что и с духовной точки зрения, и с экономической, ориентир выбран правильный. И он уже приносит свои результаты и будет приносить в будущем», — сообщила эксперт. Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул важность особенностей воспитания в семьях, где много детей. «Традиционная многодетная семья является одной из важнейших частей общественного развития страны. Именно в таких семьях воспитываются ценности взаимопомощи, взаимоуважение, взаимовыручки, ценности ответственности не только перед своей семьей, перед своими родителями, но также и перед страной, перед обществом, перед родиной», — объяснил специалист. Помимо личной поддержки президента, важность семьи в рамках государства закреплена законом, напомнил политолог. «Нужно подчеркнуть, что защита традиционной семьи, ее ценность заложена в Конституции России. По инициативе президента в 2020 году в числе поправок одно из ключевых мест занимает подчеркивания факта, что семья — это только союз мужчины и женщины, а не какие-то иные формы, популярные на Западе», — добавил Шаповалов. Такая политика президента и государства в целом повлияла на российское общество, отметил эксперт. «Поддержка традиционных многодетных семей определяет то, что является нормальным. Если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что количество многодетных семей постоянно увеличивается. Это результат такой политики», — подчеркнул собеседник агентства. Глава государства накануне пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, которые приехали в Москву. Житель Магадана Вадим Горелов рассказал о планах посетить Петербург. Путин поручил помочь семье с билетами. Президент встретился с Гореловым и его семьей на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политика государства и президента РФ Владимира Путина сделала Россию в оплот традиционных ценностей. Об этом в разговоре с URA.RU заявила исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, подчеркнув важную роль института семьи в развитии страны, комментируя встречу главы государства с многодетными родителями. «Президент сделал все, чтобы Россия стала оплотом семейных ценностей. Во многом в противовес той политике, которую ведет коллективный Запад. В нашей стране предусмотрено множество программ поддержки семей, участвовать в которых могут дети и родители по всей стране. Путин лично общается с семьями из разных городов России. Всю полученную информацию мы видим потом в принимаемых мерах и законах, которые направлены на помощь семьям, в том числе многодетным. Поэтому такая встреча отражает вектор, заданный и выстраиваемый президентом уже много лет», — сказала Наталья Линдигрин. По ее словам, рождаемость способствует развитию государства. «Многодетность закладывает основу перспективного развития любой страны. Рост рождаемости ведет к повышению уровня жизни, политическому и экономическому укреплению. Это очень важно и для России. Президент это понимает и поддерживает всей вертикалью власти. Таким образом, говоря о многодетных семьях, да и в принципе о семейной политике в нашей стране, можно сказать, что и с духовной точки зрения, и с экономической, ориентир выбран правильный. И он уже приносит свои результаты и будет приносить в будущем», — сообщила эксперт. Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул важность особенностей воспитания в семьях, где много детей. «Традиционная многодетная семья является одной из важнейших частей общественного развития страны. Именно в таких семьях воспитываются ценности взаимопомощи, взаимоуважение, взаимовыручки, ценности ответственности не только перед своей семьей, перед своими родителями, но также и перед страной, перед обществом, перед родиной», — объяснил специалист. Помимо личной поддержки президента, важность семьи в рамках государства закреплена законом, напомнил политолог. «Нужно подчеркнуть, что защита традиционной семьи, ее ценность заложена в Конституции России. По инициативе президента в 2020 году в числе поправок одно из ключевых мест занимает подчеркивания факта, что семья — это только союз мужчины и женщины, а не какие-то иные формы, популярные на Западе», — добавил Шаповалов. Такая политика президента и государства в целом повлияла на российское общество, отметил эксперт. «Поддержка традиционных многодетных семей определяет то, что является нормальным. Если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что количество многодетных семей постоянно увеличивается. Это результат такой политики», — подчеркнул собеседник агентства. Глава государства накануне пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, которые приехали в Москву. Житель Магадана Вадим Горелов рассказал о планах посетить Петербург. Путин поручил помочь семье с билетами. Президент встретился с Гореловым и его семьей на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.