В России спрогнозировали снижение урожая из-за погодных аномалий

Из-за погодных аномалий в России снизится будущий урожай сельхозкультур. Об этом заявили аграрии.
«Этим летом погода не благоприятствует хорошему урожаю в России. Из-за погодных аномалий снизится будущий урожай сельхозкультур», — пишут «Известия», ссылаясь на аграриев.
В регионах Поволжья и Сибири наблюдается сильная засуха, что повлечет гибель части посевов зерновых культур. При этом уточняется, что для овощей жара не страшна. «Овощи в основном на поливе, для них, наоборот, будет лучше. Но если полива нет, то они дадут минимальный урожай или погибнут», — пишет издание.
В большей степени из-за погоды может пострадать молочное животноводство. При чем проблемы могут возникнуть у животноводов, которые разводят не районированные для своих территорий породы скота.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.