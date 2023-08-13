13 августа 2023

В России спрогнозировали снижение урожая из-за погодных аномалий

«Известия»: погодные аномалии летом 2023 года скажутся по урожаям в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
В Поволжье и Сибири из-за сильной засухи снизится урожай зерновых культур Фото:

Из-за погодных аномалий в России снизится будущий урожай сельхозкультур. Об этом заявили аграрии.

«Этим летом погода не благоприятствует хорошему урожаю в России. Из-за погодных аномалий снизится будущий урожай сельхозкультур», — пишут «Известия», ссылаясь на аграриев.

В регионах Поволжья и Сибири наблюдается сильная засуха, что повлечет гибель части посевов зерновых культур. При этом уточняется, что для овощей жара не страшна. «Овощи в основном на поливе, для них, наоборот, будет лучше. Но если полива нет, то они дадут минимальный урожай или погибнут», — пишет издание.

В большей степени из-за погоды может пострадать молочное животноводство. При чем проблемы могут возникнуть у животноводов, которые разводят не районированные для своих территорий породы скота.

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Из-за погодных аномалий в России снизится будущий урожай сельхозкультур. Об этом заявили аграрии. «Этим летом погода не благоприятствует хорошему урожаю в России. Из-за погодных аномалий снизится будущий урожай сельхозкультур», — пишут «Известия», ссылаясь на аграриев. В регионах Поволжья и Сибири наблюдается сильная засуха, что повлечет гибель части посевов зерновых культур. При этом уточняется, что для овощей жара не страшна. «Овощи в основном на поливе, для них, наоборот, будет лучше. Но если полива нет, то они дадут минимальный урожай или погибнут», — пишет издание. В большей степени из-за погоды может пострадать молочное животноводство. При чем проблемы могут возникнуть у животноводов, которые разводят не районированные для своих территорий породы скота.
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