На СвЖД сменился начальник: инсайд URA.RU подтвердился

На СвЖД сменился начальник

21 августа 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Новым начальником СвЖД назначили Павла Бурцева Пресс-служба АО «РЖД» Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев. Ранее он занимал должность первого замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД. Павел Бурцев приступил к рабочим обязанностям 21 августа. Он сменил на этом посту Ивана Колесникова, который теперь стал руководить пассажирским комплексом РЖД. Колесников работал на Свердловской железной дороге с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го года, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. Бурцев до назначения на СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также был начальником департамента соцразвития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления пассажирскими перевозками.

Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев. Ранее он занимал должность первого замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД. Павел Бурцев приступил к рабочим обязанностям 21 августа. Он сменил на этом посту Ивана Колесникова, который теперь стал руководить пассажирским комплексом РЖД. Колесников работал на Свердловской железной дороге с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го года, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. Бурцев до назначения на СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также был начальником департамента соцразвития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления пассажирскими перевозками.