На СвЖД сменился начальник: инсайд URA.RU подтвердился

На СвЖД сменился начальник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новым начальником СвЖД назначили Павла Бурцева
Новым начальником СвЖД назначили Павла Бурцева

Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев. Ранее он занимал должность первого замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД.

Павел Бурцев приступил к рабочим обязанностям 21 августа. Он сменил на этом посту Ивана Колесникова, который теперь стал руководить пассажирским комплексом РЖД.

Колесников работал на Свердловской железной дороге с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го года, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам.

Бурцев до назначения на СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также был начальником департамента соцразвития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления пассажирскими перевозками.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев. Ранее он занимал должность первого замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД. Павел Бурцев приступил к рабочим обязанностям 21 августа. Он сменил на этом посту Ивана Колесникова, который теперь стал руководить пассажирским комплексом РЖД. Колесников работал на Свердловской железной дороге с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го года, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. Бурцев до назначения на СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также был начальником департамента соцразвития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления пассажирскими перевозками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...