На СвЖД сменился начальник: инсайд URA.RU подтвердился

Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев. Ранее он занимал должность первого замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД.
Павел Бурцев приступил к рабочим обязанностям 21 августа. Он сменил на этом посту Ивана Колесникова, который теперь стал руководить пассажирским комплексом РЖД.
Колесников работал на Свердловской железной дороге с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го года, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам.
Бурцев до назначения на СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также был начальником департамента соцразвития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления пассажирскими перевозками.
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