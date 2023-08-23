The Telegraph: в Британии начали собирать деньги для медсестры, убившей семь детей

24 августа 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Люси Летби приговорили к 14 пожизненным срокам без права обжалования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Великобритании активисты собирают средства для апелляции по делу медсестры Люси Летби, убившей семь детей и покушавшейся на убийство еще шестерых. Об этом сообщается на странице сбора средств. «Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы ученых, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции», — приводит содержание обращение активистов издание The Telegraph . Накануне медсестра была осуждена на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Адвокаты еще не подавали на апелляцию, но шансы их очень малы. Ранее в Тамбовской области были обнаружены останки новорожденного ребенка, убитого шесть лет назад. Семейная пара решила избавиться от ребенка, и утопили младенца в ведре. После они закопали тело за участком в селе Бокино.

В Великобритании активисты собирают средства для апелляции по делу медсестры Люси Летби, убившей семь детей и покушавшейся на убийство еще шестерых. Об этом сообщается на странице сбора средств. «Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы ученых, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции», — приводит содержание обращение активистов издание The Telegraph. Накануне медсестра была осуждена на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Адвокаты еще не подавали на апелляцию, но шансы их очень малы. Ранее в Тамбовской области были обнаружены останки новорожденного ребенка, убитого шесть лет назад. Семейная пара решила избавиться от ребенка, и утопили младенца в ведре. После они закопали тело за участком в селе Бокино.