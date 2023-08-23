The Telegraph: в Британии начали собирать деньги для медсестры, убившей семь детей

В Великобритании активисты собирают средства для апелляции по делу медсестры Люси Летби, убившей семь детей и покушавшейся на убийство еще шестерых. Об этом сообщается на странице сбора средств.
«Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы ученых, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции», — приводит содержание обращение активистов издание
Накануне медсестра была осуждена на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Адвокаты еще не подавали на апелляцию, но шансы их очень малы.
Ранее в Тамбовской области были обнаружены останки новорожденного ребенка, убитого шесть лет назад. Семейная пара решила избавиться от ребенка, и утопили младенца в ведре. После они закопали тело за участком в селе Бокино.
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